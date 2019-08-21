На последней сессии (20 августа) котировки пробили верхнюю границу краткосрочного down-тренда, но об уверенном закреплении выше говорить рано. Тревожным рубежом для продавцов может стать 2700-2710 п. Если же в ближайшие сессии индекс вернется ниже 2630 п., то техническая картина станет умеренно негативной.

Краткосрочная картина нейтральная. Осцилляторы уже простимулировали рост индекса, разгрузившись от перепроданности. Но подъему могут помочь сигналы на покупку по трендовым индикаторам:

— линия покупателей (зеленая) ADX пересекла линию продавцов снизу-вверх, при этом кривая тренда ADX находится в комфортной области 20-50%;

— разворот быстрой линии MACD вверх с пробоем сигнальной линии;

— небольшое сужение внешних полос Боллинджера (период – 33).

Данные фактор вносят технический позитив, но не гарантируют быстрой смены падающего тренда. Тем более сигналы могут указывать на обычную коррекцию. Например, сигнал на покупку по MACD в минусовой зоне не говорит о сломе down-тренда. Для этого линиям индикатора как минимум необходимо закрепиться выше нуля.

Долгосрочные ожидания нейтральные. Котировки вернулись к нижней границе среднесрочного up-тренда. Закрепление ниже данной линии (на недельном графике) сменит расклад на осторожно негативный.

Осцилляторы отражают смешанную картину. Позитив: RSI находится в комфортной зоне «быков», а стохастик указывает на перепроданность. Негатив: сформировалась крутая «медвежья» дивергенция по стохастику (серые линии), которая в теории говорит о развороте up-тренда.

Негативный сценарий предполагает падение ниже 2500 п. с последующим тестированием нижней границы долгосрочного up-тренда (красные линии). Позитивный сценарий: возврат и подъем котировок в рамках среднесрочного up-тренда (текущий диапазон 2675-2910 п.).

Уровни поддержки: 2645 / 2600 / 2550 / 2505 / 2450

Уровни сопротивления: 2700 / 2745 / 2790 / 2850