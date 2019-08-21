В понедельник, 26 августа, Детский мир опубликует результаты за 2К19 по МСФО.

Компания уже сообщила о том, что годовой темп роста ее выручки в 2К19 достиг 16,3%. Это предполагает выручку за указанный квартал на уровне 28,0 млрд руб. Сопоставимые продажи увеличились на 6,7% на фоне повышения трафика на 8,5%, которое частично было нивелировано уменьшением среднего чека на 1,7%.

Мы ожидаем дальнейших инвестиций в цены. Как следствие, валовая рентабельность, вероятно, уменьшится на 70 б. п., с 35,0% в 2К18 до 34,3% в 2К19.

Между тем мы полагаем, что повышение операционной эффективности полностью компенсирует инвестиции в цены. На наш взгляд, общие, коммерческие и административные расходы (за вычетом амортизации и затрат на программу мотивации сотрудников) составят 6,1 млрд руб., или 21,9% выручки (это на 0,7 п. п. ниже, чем по итогам 2К18). Таким образом, мы прогнозируем скорректированную EBITDA на сумму 3,5 млрд руб. (при рентабельности 12,4%), или 3,4 млрд руб., если учитывать долгосрочную программу мотивации сотрудников. С поправкой на финансовые расходы и налог на прибыль мы ожидаем чистую прибыль по итогам 2К19 на уровне 1,7 млрд руб. при рентабельности 6,2%.

Мы считаем, что реакция инвесторов на публикацию результатов будет нейтральной. Телефонная конференция запланирована на 17:00 мск. Предположительно, в ходе этого мероприятия прозвучат комментарии относительно текущих трендов и реализации новых проектов. Мы подтверждаем позитивную оценку Детского мира: ритейлер показывает одни из самых высоких темпов роста выручки в розничном секторе, при этом продолжает генерировать хорошие денежные потоки и выплачивает щедрые дивиденды, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



