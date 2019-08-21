На сегодняшних аукционах Минфин предлагает помимо классического 11-летнего выпуска ОФЗ 26228 (YTM 7,27%) в объеме 20 млрд руб. по номинальной стоимости еще и инфляционные бумаги ОФЗ 52002 (с реальной доходностью 3,55%) в объеме 5,3 млрд руб. Как мы уже отмечали, инфляционные бумаги не вызывают интерес у широкого круга инвесторов по причине падающей официальной инфляции, а также низких купонных платежей (по сути выпуск ОФЗ-ИН аналогичен длинной бескупонной облигации).

За прошедшую неделю доходности вдоль кривой ОФЗ почти не изменились, при этом долги GEM продемонстрировали разнонаправленную динамику, несмотря на заметное снижение доходностей UST (на 15 б.п.). Стоит отметить, что ослабление рубля с 64,9 руб. до 67 руб. за долл. на прошлой неделе не вызвало никакой реакции на рынке ОФЗ. Это может указывать на то, что на рынке остались в основном “якорные” инвесторы, которые готовы удерживать бумаги вплоть до погашения, при этом долларовая доходность инвестиций им не важна. К таким инвесторам, по-видимому, относятся и нерезиденты, активно покупавшие огромные объемы госбумаг в 1П этого года. Также покупателями могут быть и локальные банки из-за дефицита инструментов для пополнения ВЛА и получившие бесплатные средства от ЦБ РФ в рамках докапитализации. При этом до санкций рынок ОФЗ был другим: волатильность курса всегда сказывалась на доходностях.

По нашему мнению, потенциал для ослабления рубля все еще сохраняется (хотя в налоговый период может быть какое-то восстановление), что делает неинтересным покупку ОФЗ (даже длинные бумаги не имеют почти никакой премии к RUONIA). Кроме того, на фоне такой волатильности курса рубля (хотя, по нашему мнению, ослабление пока еще очень умеренное, рубль лишь подбирается к своим справедливым уровням) и глобального risk-off (из-за перспективы торговой войны между США и Китаем) ЦБ РФ может взять паузу на следующем заседании (в то время как доходности ОФЗ уже соответствуют ключевой ставке в диапазоне 6-6,5% через 12 месяцев).