После 3-х дней роста участники рынка вчера единодушно решили взять некоторую паузу. Причем особых поводов для этого в принципе не было, но если очень хочется, то повод всегда найдется.

И на пустом месте был «высосан из пальца» предлог для остановки покупок — мол, в Италии политический кризис (в первый раз, что ли?), и поэтому может подвиснуть утверждение итальянского бюджета на 2020 год, и поэтому Европе от этого будет хуже. А если Европе будет хуже, то и всем будет хуже. И поэтому покупать ничего не будем! И народ просто ушел с торгов — обороты упали до минимумов этого года, а изменение цен по большинству акций было фактически минимальным. И только в самом конце основной торговой сессии спекулянты смогли-таки (наверное, просто так — на всякий случай!) уронить рынок на 0,6 — 0,7% процента. Причем падение было настолько ровным и всеобъемлющим, что не вызывает сомнения, что это было сделано чисто конъюнктурно — исключительно ради «искусства».

Так большинство отраслей, а именно потребительский и технологический сектора, сырьевой и промышленный сектора, а также медицина и здравоохранение упали ровно на 0,7% — ни больше, ни меньше. Чуть лучше чувствовали себя акции компаний, работающие в сфере услуг и в коммунальном секторе, а чуть хуже привычно уже — акции крупнейших банков. Но все же и сами изменения и обороты на торгах были столь незначительными, что вчерашние торги в любом случае можно признать проходными, которые не оставят никакого следа ни в умах инвесторов, ни тем более в истории фондового рынка.

Из отдельных акций в первую очередь по итогам вчерашнего дня стоит выделить акции известнейшей сети супермаркетов «Для дома, для семьи» — компании Home Depot (HD, +4,39%), которые пользовались повышенным спросом после выхода очень сильной квартальной отчетности. Однако говорить, что у ритейлеров в этот сезон отчетности складывается все хорошо, ни у кого язык не повернется. И это несмотря на то, что два основных лидера этой отрасли — Walmart (WMT) и Home Depot (HD) продемонстрировали действительно отличные результаты по итогам своей деятельности во 2-м квартале 2019 года.

Но вот отчетность остальных ритейлеров все же не произвела на инвесторов никакого впечатления. Так, вышедшая вчера отчетность еще одной ритейлинговой компании Kohl’s (KSS, —6,89%) хоть и была неплохой, но все же многие инвесторы надеялись, по-видимому, увидеть более внушительные цифры прибыли и, не найдя их в отчетности, поспешили избавиться от этих акций. Продолжается также распродажа акций еще одного интереснейшего ритейлера — компании Macy’s (M, —4,77%). Вчера они пробили только что сформировавшийся уровень поддержки в районе 16$ и ушли еще ниже с потерей почти 5% от своей стоимости.

Ожидания рынка 21 августа

После двух дней «расслабухи», когда не было ни значимых макроэкономических данных, ни каких-либо особо будоражащих общественность новостей, сегодня надо бы немного взбодриться. По крайней мере, несколько поводов для повышенной волатильности сегодня точно будет.

Во-первых, в 17-00 мск выйдут данные о продажах домов на вторичном рынке. Это всегда интересно и достаточно интригующе. К счастью, ситуация на рынке недвижимости в последние месяцы показывает тенденцию к улучшения по сравнению с тем, что мы наблюдали с августа прошлого года по март нынешнего, когда продажи стабильно падали. Сейчас же аналитики прогнозируют хоть и незначительный, но все же рост продаж по итогам июля, и это должно стать еще одним фактом, свидетельствующим о крепости потребительского спроса в настоящее время.

И вот после выхода данных о продажах домов на «вторичке» будет интересно посмотреть протоколы с последнего заседания Комитета ФРС США по работе на открытых рынках, которое состоялось 30 —31 июля. Чем мотивируют члены Комитета свое решение о снижении процентной ставки, когда в экономике США в принципе все хорошо и особых поводов для беспокойства нет. И зачем еще снижать ставку? В свете этих вопросов к этим Протоколам как обычно будет приковано всеобщее внимание. На свет они появятся в 21-00 мск, и в это время можно ждать всплеска активности и повышенной волатильности.

Ну и кроме всего прочего, не стоит забывать о том, что сегодня среда, и значит в 17-30 мск появятся данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов. Аналитики ожидают, что запасы сырой нефти сократятся почти на 2 млн баррелей. Однако мы знаем,как часто аналитики садятся в лужу в этом вопросе.

Короче, нас ждет сегодня достаточно напряженный день с непредсказуемым финалом. Однако по итогам первой его половины складывается неплохая обстановка. Если торги в Азии носили смешанный характер, то Европа сегодня вся окрашена в зеленый цвет, поскольку она дружно радуется прояснению ситуации с политическим кризисом в Италии, где действующее правительство все же уходит в отставку.

Очень неплохо смотрится и американский рынок, где фьючерсы на все основные индексы прибавляют вплоть до 0,8% на фоне очередных «наездов» президента Трампа на ФРС, где он хочет (требует!), чтобы ФРС снижала ставку более быстрыми темпами. Так что, если ничего серьезного в ближайшие часы не случится, то у нас сегодня есть все шансы увидеть, как фондовые качели после вчерашнего захода вниз вновь пойдут вверх, отыгрывая все потери. Участники рынка по большому счету не знают куда идти и будут ждать пятницы, когда выступит председатель ФРС Джером Пауэлл в Джексон-Холле на ежегодной конференции представителей центробанков. Но это будет послезавтра, а сегодня просто возвращаем все котировки на уровни, которые были 2 дня назад и не более того.