Нефтяная компания «Роснефть» представила финансовый отчет за 1 полугодие 2019 года. Выручка компании увеличилась на 11,2% г/г до 4,21 трлн руб. за счет роста средней цены на нефть марки Urals в рублях на 4,8% г/г до 4,28 тыс. руб. за баррель и увеличения объемов реализации нефти и нефтепродуктов на 6,5% г/г. В то же время в долларах средняя цена Urals за аналогичный период понизилась на 4,8% г/г до $65,5 за баррель. Учитывая снижение цен на нефть с начала 2 полугодия текущего года и отсутствие низкой базы предыдущего периода курса USD/RUB, финансовые результаты 3 квартала 2019 года будут скромнее.

EBITDA «Роснефти» в 1 полугодии текущего года выросла на схожую с выручкой величину 11,9% г/г до 1,06 трлн руб., а рентабельность EBITDA повысилась до 24,9%. В то же время чистая прибыль выросла на 9,1% г/г до 325 млрд руб. Давление на показатель чистой прибыли оказало увеличение затрат на покупку нефти и газа у сторонних поставщиков на 42,9% г/г до 739 млрд руб., в частности, у Венесуэлы и Курдистана.

Негативным фактором в «Роснефти» продолжает оставаться относительно высокая долговая нагрузка: с начала года чистый долг сократился только на 0,9% до 3,52 трлн руб. «Роснефть» придерживается правила направления 50% чистой прибыли на дивиденды, в связи с чем по итогам 1 полугодия 2019 года дивиденд на акцию составит 15,34 руб. – рекордный объем в истории компании, что составляет около половины свободного денежного потока. Оставшиеся порядка 170 млрд руб. «Роснефть» может направить на погашение долга. Однако учитывая динамику погашения задолженности, маловероятно, что вся сумма будет направлена на эти цели.

Акции «Роснефти» торгуются с годовой дивидендной доходностью в размере 6,5%. Тем не менее из-за высокой долговой нагрузки и относительно невысокой дивидендной доходности «Роснефти», предпочтение в нефтегазовом секторе отдается привилегированным акциям Татнефти и акциям Газпром нефти.