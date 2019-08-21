Трехдневное ралли на американских фондовых площадках завершилось из-за падения доходности облигаций и смешанных отчетностей компаний, однако S&P500 сумел удержаться выше психологически значимой отметки 2900 пунктов. Госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США и Китай продолжат переговоры на следующей неделе. Однако заявление Трампа о неготовности к заключению торгового соглашения с Китаем усилило неопределенность в отношении конфликта между странами. Президент США также высказался за более активное снижение ставок ФРС и подтвердил, что рассматривает вопрос о сокращении налога на заработную плату.

10 из 11 входящих в индекс широкого рынка секторов закрылись в красной зоне. В лидерах снижения были финансовый и потребительский секторы, потерявшие 1,4% и 1,1% соответственно.

Акции Home Depot выросли на 4,4% после публикации отчета за второй квартал. Прибыль компании на акцию превзошла ожидания рынка. Вместе с тем ритейлер предупредил о рисках импортных тарифов для потребительских расходов, что может привести к ухудшению прогноза выручки на 2020 финансовый год.

На премаркете фьючерс на S&P 500 отскочил от поддержки и торгуется выше 2900 пунктов. Участники рынка ждут публикации протокола июльского заседания ФРС, в котором должны содержаться подробности обсуждения снижения ключевой ставки, что прояснит дальнейший курс регулятора. Кроме того, инвестсообщество рассчитывает, что на выступлении 23 августа в Джексон-Хоуле Джером Пауэлл объявит о дальнейшем снижении ставки, так как ведущие центробанки уже сообщили о соответствующих планах на ближайшие месяцы. Главный экономический советник Трампа Ларри Кудлоу проведет переговоры с представителями крупнейших компаний по поводу рисков рецессии, влиянии торговой войны и ситуации на развивающихся рынках.

«Индекс страха» VIX продолжает снижение к поддержке на уровне 16,2 пункта, что сигнализирует об ослаблении напряженности на фондовых площадках. Доходность «десятилеток» после снижения в среду до 1,558% отскочила до 1,601%. Золото тестирует поддержку на отметке $1496.

Мы по-прежнему рассчитываем, что в ближайшие дни индекс S&P500 продолжит тестировать максимумы последних недель на уровне 2941 пункт.