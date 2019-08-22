Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон. Индексы США завершили вчерашний день ростом, однако в ходе азиатской сессии ситуация незначительно ухудшилась – китайские площадки вместе с сырьевыми ценами корректируются в пределах 0.5%. Ключевым событием стала публикация протоколов последнего заседания ФРС, которое состоялось в конце июля. Неожиданностью данный документ не стал, поэтому и реакции рынка на него практически не было. Федрезерв рассматривает первое за много лет снижение ставки скорее как предупредительную меру на фоне текущего замедления инфляции, при этом считает, что сейчас экономика США находится в середине цикла, а не вблизи его завершения, что предвещало бы рецессию, как ожидают многие.

Экономика США охарактеризована как устойчивая, дальнейшее снижение ключевой ставки пока не планируется – только если ситуация ухудшится. Мы оцениваем информацию нейтрально, при этом причин для снижения индексов после нее даже несколько больше, так как многие участники рынка рассматривают еще одно снижение ставки в 2019 как данность. К тому же вновь на повестке тема с быстрым ростом дефицита бюджета США – к 30 сентября он будет на 9% выше прогноза, а это серьезное расхождение. Возможно, по этой причине Трамп пока отказался от снижения налогов, сославшись на сильную экономику в данный момент. Комплекс этих факторов может обеспечить коррекцию индексов США в ближайшие дни.

Запасы нефти в США за неделю сократились на 2.7 млн. баррелей, что несколько лучше рыночных ожиданий. Но цены на сырье вечером перешли к снижению, несмотря на рост в течение дня. Сегодня будет протестирован уровень 60 по Brent, динамика скорее будет зависеть от общих настроений на рынке, нежели отраслевых событий.

Рубль продолжил рост на фоне общей стабилизации и частичного возвращения спроса на рисковые активы, важную роль играет и укрепление нефти. Впереди важный уровень поддержки для доллара – 65.50. Аукционы Минфина прошли достаточно неплохо – спрос заметно превысил предложение, в результате удалось разместить как обычный выпуск на 20 млрд. с погашением в 2030, так и инфляционные бумаги. Спрос на долговые бумаги также локально помогает рублю. Отчет Роснефти за 1П 2019 оцениваем положительно – компания улучшила ключевые показатели и сократила долг, чистая прибыль выросла на 9% при том, что цены на сырье ниже предыдущего года. Однако дивиденды за 1П составят 15.34 руб., доходность меньше средней по сектору, Татнефть и Башнефть в этом плане интереснее.