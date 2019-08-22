Американские биржевые площадки в среду закрылись ростом на фоне позитивных результатов компаний розничной торговли. Впечатляющие квартальные отчеты ритейлеров Target и Lowe’s, превысившие прогнозы по прибыли, указали инвесторам на сохраняющуюся силу потребительского спроса в Соединенных Штатах. Американский потребитель все еще готов тратить деньги, а значит разговоры о скорой рецессии преждевременны.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,82%, закрывшись на отметке 2924,43 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,93%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,90%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта — до 1,58%. Доходность 10-летних облигаций Германии поднялась на два базисных пункта, до —0,67%.

Протоколы заседания ФРС показали, что члены комитета обсуждали более агрессивное снижение ставок и некоторые участники склонялись к сокращению ставки на 50 базисных пунктов, однако большинство было едино в том, чтобы избежать видимости того, что регулятор находится на пути к дальнейшему снижению ставок.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,62%, закрывшись на отметке $60,40. Позитивным настроениям на рынке "черного золота" способствовали данные от Минэнерго США, согласно которым недельные запасы сырой нефти в Штатах снизились на 2,7 миллиона баррелей. Однако для продолжения восходящего движения быкам нужно преодолеть уровень $61,50, который может покориться только при сохранении оптимизма на глобальных финансовых рынках.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах прибавил скромные 0,04% закрывшись на отметке 2673,95 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2660 и 2615 пунктов. Сопротивления по-прежнему находятся на уровнях 2680 и 2700 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 127000 и 125500. Основное сопротивление — 131000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 65,75 прибавив 1,22% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 65,60 и 65,20. Сопротивления расположены на уровнях 66,10 и 66,55.