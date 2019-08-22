Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным спадом в пределах 0.1-0.3%, в районе 2665-2670 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2660, 2650 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2680, 2690 п.

После умеренно негативного открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности продолжит вчерашнюю консолидацию. Умеренное утреннее ухудшение состояния внешнего фона пока не выглядит критичным и не способствует агрессивным распродажам российских акций.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных контрактов. Косвенное влияние на ход торгов в России также может оказать публикация еженедельных данных по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 МСК).

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.04%) и РТС (+1.23%) завершили торги с неравномерным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Довольно сильный прирост долларового индекса РТС был обусловлен сугубо коррекционным укреплением обменного курса рубля по отношению к североамериканской валюте. В то же время рублевый индеек МосБиржи провел весь торговый день в состоянии безыдейной консолидации в рамках узкого диапазона и закрылся с символическим повышением. Таким образом, вчерашнее явное улучшение состояния внешнего фона привело лишь к возвратному укреплению курса отечественной валюты, которая сильно ослабела в течение нескольких предыдущих недель.

Среди значимых внешних сигналов стоит отметить вчерашнее закрепление фьючерсов на нефть сорта Brent выше ближайшего значимого ценового уровня $60 за баррель. Этому способствовали ожидания существенного недельного сокращения запасов нефти и нефтепродуктов в США. Однако свежая статистика от Минэнерго оказалась смешанной. Падение запасов сырой нефти за океаном на 2.73 млн баррелей состоялось одновременно с сопоставимым суммарным приростом запасов бензина и дистиллятов. Это заметно охладило пыл сырьевых быков.

По итогам вчерашних торгов индексы МосБиржи и РТС закрылись на уровнях двухнедельной давности. Как мы видим, состоявшаяся в конце прошлой недели волна распродаж в российских акциях пока не получила продолжения. Поэтому среднесрочная техническая картина в указанных индексах теперь вновь выглядит нейтральной.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние контанго величиной в 3.3 п. или около 0.25% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек заметно сильнее рынка закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +1.21%). Они по своему обыкновению отреагировали заметным приростом на существенное внутридневное укрепление курса рубля по отношению к основным иностранным валютам. В связи указанным фактором в голосующих акциях «Сбербанка» может сформироваться среднесрочный коррекционный отскок. В качестве ближайших технических целей и сопротивлений для них выступают ценовые уровни 220 руб., 225 руб.

Акции Роснефть (ROSN RM, +0.61%) умеренно повысились на фоне вчерашней публикации в целом позитивных промежуточных финансовых результатов эмитента по МСФО. Относящаяся к акционерам чистая прибыль нефтяной компании в рублях увеличилась на 48.1% по итогам 2 квартала в сравнении с 1 кварталом. По итогам 1 полугодия этот показатель вырос на 9.1% в сравнении с 1 полугодием 2018 года. Еще одной позитивной корпоративной новостью стало известие о том, что «Роснефть» может выплатить дивиденды за 1 полугодие в размере 15.34 руб. на акцию. Это составляет порядка 3.7% от цены вчерашнего закрытия указанных бумаг.

Стоит отметить сильное однодневное повышение стоимости бумаг FIVE-гдр (FIVE RM, +3.33%). По-видимому, стимулом для «перекладки» в них послужила недавняя публикация неоднозначной отчетности конкурирующей торговой сети «Магнит» (MGNТ RM, —0.36%) по МСФО. Ее полугодовая чистая прибыль сократилась на 44.8% в равнении с 1 полугодием 2018 года, до уровня 9.8 млрд руб. В то же время компания X5 RetailGroup увеличила свою полугодовую чистую прибыль по МСБУ на 59.3%, до уровня 22.8 млрд руб. Об этом стало известно ровно неделю назад, 15 августа.

Заметно слабее рынка торговались защитные бумаги Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, —1.36%). Годовые дивидендные выплаты по ним возрастают в случае ослабления курса российской валюты. Поэтому вчерашнее коррекционное укрепление рубля оказало на эти бумаги вполне логичный негативный эффект.

Хуже рынка также закрылись бумаги Лукойл (LKOH RM, —0.91%), Полюс (PLZL RM, —0.96%), Polymetal (POLY RM, —1.08%), ФосАгро (PHOR RM, —1.81%), Акрон (AKRN RM, —1.05%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение стоимости в пределах 0.15-0.25%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.4%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.4%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite просел на 0.3%. Японский Nikkei225 потерял 0.15%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным понижением.