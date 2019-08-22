Российский рынок акций вчера вновь проигнорировал позитивный внешний фон, закрыв день повышением на символические 0,04% по Индексу Мосбиржи. Правда, обнадеживает рост Сбербанка на 1,2%. Возможно, это стало отражением увеличения оптимизма и на нашем рынке, а также возобновлением притока западных средств.

Справедливости ради, стоит отметить, что на котировки многих акций негативно действовал укрепившийся почти на процент рубль. К концу дня российская валюта в паре с долларом около 30 копеек не дошла до отметки 65,5 – это верхняя граница бокового канала, в котором рубль провел первую половину августа. Теперь эта отметка станет сопротивление дальнейшему росту рубля.

Сегодня мы не ждем продолжения бурного укрепления российской валюты – желание рублевых «быков» зафиксировать прибыль последних двух дней будет велико.

Этот фактор поддержит рынок акций.

При этом мировые настроения должны остаться позитивными: инвесторы ждут пятничного выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, в котором надеются услышать намеки на снижение ставки. Вероятность этого, после фактически требования Дональда Трампа снизить ставку на 100 базисных пунктов, велика.

Сегодня с утра американские фьючерсы в легком минусе, но ситуация может измениться к лучшему, да и наш рынок в очередной раз может проигнорировать внешний фон.

Поэтому не исключено, что Индекс Мосбиржи все-таки попытается приблизиться к сопротивлению 2700 пунктов, где большую часть спекулятивных лонгов лучше зафиксировать.

Среди бумаг позитивно смотрим на Сбербанк, «Газпром» и «Роснефть». Рекомендуем внимательно следить за ценами на никель – несмотря на перегретостью «Норильского Никеля» бумаги могут еще подрасти при повышении котировок никеля. Пока же стоимость сырьевых товаров снижается.

Немного настораживает поведение нефти. Вчера Минэнерго объявило о снижении запасов нефти в стране на 2,7 млн баррелей – это больше, чем ожидал рынок (-1,9 млн баррелей), но меньше данных Американского института нефти (-3,5 млн баррелей). С учетом роста запасов бензина, трейдеры отреагировали на информацию не очень сильными распродажами.

Впрочем, снижение на 50 центов можно расценивать как коррекцию после двухдневного роста. Если рынок не получит новой порции негатива, то ждем продолжения восхождения котировок в район 64 долларов за баррель.