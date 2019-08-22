По итогам торгов 21 августа индекс МосБиржи вырос на 0,04% до 2673,95 п., а РТС укрепился на 1,23% до 1280,19 п. Рублёвый индекс МосБиржи почти не изменился за день, но вот рост РТС оказался впечатляющим за счёт рубля, который был самой сильной валютой дня. Отчётность «Роснефти» (+0,61%) показала рост прибыли в I полугодии на 9,1%, а в II квартале на 48,1%. Однако это была далеко не самая сильная бумага торгов. В лидерах роста оказались «Россети» (+3,89%), X5 Retail Group (+3,33%), «Мосэнерго» (+2,89%) и АФК «Система» (+2,74%). Слабее всех были «ФосАгро» (-1,81%), привилегированные бумаги «Сургутнефтегаза» (-1,36%), банк «Санкт-Петербург» (-1,18%) и Polymetal (-1,08%). Рост золота приостановился и бумаги золотодобывающих компаний уже не смотрятся столь привлекательными. Впрочем, если ЕЦБ и ФРС решатся на дальнейшее смягчение денежной политики и количественные программы, то жёлтый металл получит ещё один повод для повышения котировок. В остальном, можно говорить, что аппетиты к риску постепенно возвращаются, поэтому российский рынок выглядит одним из самых привлекательных за счёт своей высокой доходностью. Как минимум, «Роснефть» может выплатить 15,34 рубля дивидендов на акцию за I полугодие. При сохранении объёмов прибыли в II полугодии на том же уровне, дивидендная доходность бумаги по итогам года может превысить 7%. Активность немного снизилась по сравнению с предыдущими днями, к закрытию торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил 35,687 млрд рублей.

Сам рубль оказался весьма активным, показав самое сильное укрепление относительно доллара. Данному обстоятельству способствовала нефть выше $60, а также общие ожидания на рынках по поводу дальнейшего смягчения денежной политики ведущих центральных банков. На фоне отрицательной доходности в Европе и низких в США рубль выглядит одной из самых интересных историй. Минфин в среду проводил аукционы ОФЗ. На первом из них инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением в апреле 2030 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу. Размещённый объём составил 20 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 7,3% и спросе 46,450 млрд рублей. На втором аукционе инвесторам предлагались ОФЗ-ИН в объёме 5,341 млрд рублей по номиналу с погашением в феврале 2028 года. Удалось разместить весь предложенный объём при спросе 19,849 млрд рублей со средневзвешенной доходностью 3,54%. Вполне очевидно, что таких доходностей на западных площадках нет. Единственным риском для ОФЗ остаётся относительная непредсказуемость курса рубля.

Торги в США завершились ростом индексов. Протокол последнего заседания ФРС показал, что большинство членов комитета по операциям на открытом рынке придерживаются мнения, что снижение ставки в июле было мерой в середине цикла ужесточения, а не началом нового цикла смягчения. Однако на рынке продолжают верить, что уже в сентябре регулятор снова снизит ставку. Статистика всё же говорит о том, что ФРС права, а непосредственной необходимости смягчать политику пока нет. Продажи жилья на вторичном рынке США выросли за июль на 2,1%, что говорит о достаточно здоровом спросе со стороны мобильных трудовых ресурсов. Финансовые результаты Home Depot (+1,52%), розничных Target (+20,43%) и Lowe’s Cos’s (+10,35%) указывают на то, что и в сфере потребления пока особых проблем не наблюдается. Соответственно, на рынке есть лишь периодическая инверсия доходностей 2-х и 10-летних казначейских обязательств США и большое желание дешёвых денег. Однако существование разрыва между желаниями и действительностью могут привести рынки к очередному разочарованию. По итогам торгов DJIA вырос на 0,93% до 26202,73 п., а S&P 500 поднялся на 0,82% до 2924,43 п.

Азиатские индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. Предварительный индекс PMI Японии в производственной сфере немного вырос до 49,5 п. с 49,4 п. в июле, но всё ещё говорит о падении производства. В сфере услуг, напротив, активность выросла до 53,4 п. с 51,8 п. В Южной Корее индекс торговался в минусе во многом из-за падения бумаг Samsung Electronics и SK Hynix. В отличие от рынка США, в Азии пессимизм доминирует из-за того, что тема торговой войны остаётся актуальной из-за отсутствия готовности в США заключить сделку с Китаем. Естественно, что консерватизм ФРС также не добавляет поводов для покупок, но многие ждут пятницы, когда председатель ФРС Дж. Пауэлл выступит на симпозиуме в Джексон-Хоул. К 8:40 мск Nikkei 225 – 20601,69 п. (-0,08%), Hang Seng – 26020,95 п. (-0,95%), Shanghai Composite – 2873,66 п. (-0,23%).

Нефть торговалась в небольшом минусе. Однако накануне котировки смогли удержаться выше $60 во многом благодаря статистике из США. По данным Минэнерго, на неделе, завершившейся 16 августа, коммерческие запасы снизились на 2,7 млн бар., запасы бензина выросли на 0,3 млн бар., а дистиллятов увеличились на 2,6 млн бар. Импорт сырой нефти сократился на отчётной неделе на 497 тыс. бар. в сутки до 7,2 млн бар. ежедневных поставок. Объёмы производства сырой нефти остались на уровне 12,3 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 21,5 млн бар. общих топливных поставок в сутки, или (+3,1% за год, 9,7 млн бар. бензина в сутки, или +1,5% за год, а также 3,8 млн бар. дистиллятов в сутки, или —1,6% за год. В целом статистику по запасам можно признать нейтральной для рынка, хотя данные по потреблению вселяют некоторый оптимизм. Тем не менее новый день вновь вернул беспокойства по поводу глобального спроса, а поддержку нефти продолжает оказывать геополитика. Иран в очередной раз предупредил США о недопустимости усиления давления на него. К 9:00 мск Brent – $60,14 (-0,27%), WTI – $55,57 (-0,20%), золото – $1510,2 (-0,36%), медь – $5647,16 (-0,93%), никель – $15635 (-1,20%).

Индекс доллара вырос на 0,02% до 98,31 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США вновь снизилась до 1,575%. К 9:00 мск пара EUR/USD – $1,108 (-0,07%), GBP/USD – $1,212 (-0,03%), USD/JPY – 106,43 (-0,14%).

Ситуация на внешних рынках перед стартом торгов в России слабо негативная. ФРС демонстрирует нежелание начинать новый цикл смягчения, Д. Трамп заявляет о нежелании идти на уступки в торговых вопросах с Китаем, а большой капитал не испытывает особой тяги к риску. Соответственно, после пары дней относительного спокойствия на рынки могут вернуться продажи. Для отечественных акций и рубля условия существенно не меняются, поскольку их доходность остаётся одной из лучших в мире. Тем не менее какое-то давление на отечественные активы будет оказываться.