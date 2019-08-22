В середине недели на рынках сохраняются скорее нейтральные настроения. Опубликованные вчера протоколы с последнего заседания Федрезерва показали отсутствие единства членов FOMC в необходимости дальнейшего активного снижения процентных ставок, но продемонстрировали солидарность в том, что понижение ставки на 25 б.п. в июле было лишь «калибровкой» монетарной политики в середине цикла, а никак не началом цикла смягчения. Представители ФРС все больше обеспокоены замедлением мировой экономики, торговым противостоянием и слабой инфляцией. Препятствием для активной фазы смягчения кредитно-денежной политики остается относительно стабильное состояние экономика США, что подкрепляется сильным рынком труда и потребительским спросом. Также вчера статистика по продажам домов на вторичном рынке США показала рост на 2,5% м/м (-1,7% в июне), что на фоне снижения ставок по ипотеке позитивно.

Вполне обоснованно ФРС стремится принимать взвешенные решения и хочет сохранить гибкость, однако данный подход идет вразрез с ожиданиями рынка и сталкивается с давлением со стороны Д. Трампа. Поэтому в текущих условиях большое значение для фондовых рынков будет иметь риторика Дж. Пауэлла относительно его ожиданий будущего состояния экономики США и динамики процентных ставок. Выступление состоится в эту пятницу на симпозиуме глав центральных банков в Джексон Холле. Мы ждем, скорее мягкой риторики, что позволит поддержать риск-аппетит на рынках в конце недели.

Сегодня же изменить настроение инвесторов способны слабые предварительные PMI в секторе промышленности и услуг США и еврозоны. На фоне снижающегося промпроизводства мы опасаемся разочаровывающих данных из Штатов. В целом, сантимент на рынках можно охарактеризовать, как нейтральный. Для рынков Европы в фокусе политическая напряженность в Италии и вернувшаяся на повестку дня тема Brexit – с премьер-министром Б. Джонсоном Великобритания все ближе к выходу из ЕС без сделки. Стоит обратить внимание и на протокол с последнего заседания ЕЦБ. Рынок уверен, что европейский регулятор пойдет на первое снижение ставки уже в сентябре, а также анонсирует широкие меры поддержки.

Что же касается российского рынка, то оптимистичный внешний фон и рост нефтяных котировок отразились в укреплении курса рубля и не повлияли на динамику индекса МосБиржи, который показал нулевую динамику. По нашему мнению, индекс МосБиржи сегодня останется в середине диапазона 2650-2700 пунктов, в отсутствие же значительного внешнего негатива не исключаем попыток возобновления роста в направлении 2700 пунктов. Рассчитываем на возврат покупок бумаг из нефтегазового сектора и «идейных» акций внутренних секторов.