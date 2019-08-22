Российский рынок акций и рубль в начале дня мало изменятся на слабо негативном внешнем фоне. Участники рынка будут находиться в ожидании выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

ИНДЕКСЫ

В четверг в начале торгов возможна приостановка повышения по индексу РТС под влиянием внешнего фона, полагает Антон Старцев из компании "Олма".

"Опубликованный вчера вечером протокол июльского заседания комитета по открытым рынкам ФРС США показал присутствие противоречий среди членов комитета и не дал оснований для повышения уверенности инвесторов в продолжении смягчения денежной политики. Теперь на ожидания в отношении процентных ставок может повлиять выступление Джерома Пауэлла (главы ФРС — ред.) в пятницу", — комментирует эксперт.

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным понижением", — комментирует Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Он ожидает открытия индекса Мосбиржи с несущественным спадом в пределах 0,1-0,3%, в районе 2665-2670 пунктов.

В то же время Алексей Антонов из "Алор Брокер" не исключает, что в течение дня индекс Мосбиржи все-таки попытается приблизиться к сопротивлению 2700 пунктов.

ВАЛЮТА

На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация немногим ниже отметки 66 по паре доллар-рубль, полагает Старцев.

"Сегодня мы не ждем продолжения бурного укрепления российской валюты — желания рублевых "быков" зафиксировать прибыль последних двух дней будет велико", — говорит Антонов.

"Вчера укрепление рубля большой частью было связано с повышением аппетита инвесторов к российским госбумагам… Сегодня рубль продолжит находиться под влиянием спроса на госбумаги", — полагает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Согласно его прогнозу, пара доллар-рубль проторгуется в течение дня в диапазоне 65,3-66,27 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные европейские фондовые индексы в среду закрылись заметным ростом, более чем на 1%, на снижении опасений замедления мировой экономики. Основные американские фондовые индексы во вторник выросли на 0,82-0,93%.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,1-0,21%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижается на 0,13%, гонконгский Hang Seng Index — на 0,87%, при этом японский Nikkei 225 после небольшого снижения смог на закрытии торгов выйти в небольшой плюс и подняться на 0,05%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,4%.

Стоимость нефти умеренно снижается на 0,36% — до 60,08 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару снижается на 0,11% — 1,1076 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в среду вырос на фоне возвращения аппетита к риску глобальных инвесторов, благодаря чему укреплялся и рубль.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,04%, до 2673,95 пункта, индекс РТС — на 1,23%, до 1280,19 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды снизился на 82 копейки — до 65,75 рубля, евро — на 94 копейки, до 72,93 рубля, следует из данных Московской биржи.