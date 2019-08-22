Первый магазин «Магнит вечерний» откроется в Самаре… Магнит (MGNT LI – ДЕРЖАТЬ) откроет в Самаре первый специализированный магазин ультрамалого формата под брендом «Магнит вечерний». Об этом сообщает сегодня «Коммерсант». Площадь нового магазина, который будет специализироваться в первую очередь на алкогольной продукции, составит около 200 кв. м. Ассортимент будет включать порядка 2,5 тыс. товарных наименований, включая снеки, кондитерские изделия, предметы гигиены и т.д. В течение трех-шести месяцев компания протестирует новый формат, после чего будет принято решение о его дальнейшем развитии.

…в рамках развития мульти-форматной бизнес-модели. В конце прошлого года Магнит представил новую стратегию. В ее рамках компания планирует развивать мультиформатную бизнесмодель за счет роста как в своем основном бизнес-сегменте (магазины «у дома»), так и в дополнительных перспективных сегментах, таких как формат ультра-малых магазинов или непродовольственная розница, включая аптеки, магазины косметики и др. В то же время Магнит фактически отказывается от дальнейшего развития гипермаркетов, учитывая слабые позиции в этом сегменте и его ограниченные перспективы роста. В настоящее время основные продажи (около 75%) и торговые площади (69%) компании приходятся на сегмент «У дома» со средней торговой площадью магазина 336 кв. м.

Мы сохраняем осторожный взгляд на акции компании. На наш взгляд, с учетом перестановок в руководстве компании, состоявшихся ранее в нынешнем году, Магниту потребуется некоторое время, чтобы убедить рынок в правильности своей новой стратегии. А пока X5 Retail Group (FIVE LI – ПОКУПАТЬ) выглядит фундаментально намного более сильно, демонстрируя как более быстрый рост выручки, так и более высокую рентабельность. Мы подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ акции Магнита.