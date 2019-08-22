Московская биржа (ВЫШЕ РЫНКА) завтра представит финансовые результаты за 2К19 по МСФО и проведет телефонную конференцию.

По нашему прогнозу, чистая прибыль вырастет на 13% г/г до 5,5 млрд руб. Наш прогноз немного опережает консенсус (примерно на 1%), и мы не ожидаем, что результаты будут большим сюрпризом для рынка. Мы считаем, что компания сможет нарастить комиссионный доход более чем на 10% г/г в 2019 г., что рынок уже учитывает в котировках, на наш взгляд. В ходе телефонной конференции мы ожидаем услышать комментарии менеджмента в отношении резервов на общую сумму 2,4 млрд руб. в связи с выявлением мошенничества на зерновом рынке: рынок, вероятно, учитывает восстановление этих резервов в краткосрочной перспективе. Отсутствие заметных улучшений в этом вопросе может вызвать разочарование на рынке.

Согласно нашему прогнозу, комиссионные доходы составят 6,7 млрд руб. за 2К19, что на 13% выше г/г (и на 9% выше к/к) – их рост ускорился с 11% г/г в 1К19. Увеличение объема размещения облигаций в 2К19 (+64% г/г без учета однодневных облигаций) в сочетании с ростом эффективных тарифов на денежном рынке (на фоне увеличения среднего срока сделок репо и повышения ставок комиссии в рамках проекта “Единый пул обеспечения”) станут ключевыми драйверам роста комиссионного дохода, на наш взгляд. По нашему прогнозу, чистый процентный доход за 2К19 составит 4 млрд руб., что на 3% выше к/к на фоне роста рублевых балансов на 3% к/к, в то время как процентные ставки во 2-м квартале остались без изменений к/к. Рост операционных расходов должен ускориться в 2К19 до 9% г/г (что соответствует нижней границе прогнозного диапазона на этот год) после роста на 6% г/г в 1К19. При отсутствии крупных разовых статей это приведет к тому, что EBITDA за 2К19 составит 7,8 млрд руб. (при рентабельности 72,8%), а чистая прибыль – 5,5 млрд руб., по нашей оценке, в результате чего наш прогноз на 1-2% опережает консенсус-прогноз рынка.