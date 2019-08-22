Магнит (MGNT LI: ПОД ПЕРЕСМОТРОМ; MGNT RX: ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) открывает свой первый алкомаркет под брендом “Магнит Вечерний” в Самаре. Торговая площадь магазина составит 200 кв м, его ассортимент включает порядка 2 500 наименований продукции. Компания планирует тестировать пилотный магазин в течение 3-6 месяцев и после этого принять решение о запуске этого формата. Мы считаем, что открытие магазинов по продаже алкогольной продукции вписывается в рамки стратегии по развитию магазинов малого формата. В то же время объединение “Дикси” с “Красным и Белым” и “Бристолем” может стать своего рода сдерживающим фактором, стимулирующим конкуренцию в сегменте. В целом мы не ожидаем заметного вклада нового бизнес сегмента в финансовые результаты Магнита (по крайней мере, в краткосрочной перспективе) и считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций компании.