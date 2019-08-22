Вчера Роснефть объявила финансовые результаты по МСФО за 2к19, которые мы оцениваем как сильные. EBITDA превысила наш прогноз на 3% ввиду более низких, чем мы ожидали, операционных расходов (прочие операционные затраты оказались отрицательными по неуточненным компанией причинам). Нормализация внереализационных расходов в сочетании с очень высокой прибылью от курсовых разниц способствовали значительному росту чистой прибыли, которая превысила как наши ожидания, так и консенсус-прогноз. По нашим оценкам, доходность промежуточных дивидендов по акциям Роснефти составляет 3,7%.

Закупки нефти способствовали повышению чистой выручки. Основное расхождение с нашим прогнозом выручки Роснефти обусловлено более высоким, чем ожидалось, объемом закупки нефти: он составил 13,7 млн т, что на 74% выше среднеквартального показателя за 2018 г. и на 84% больше, чем мы ожидали. Хотя добыча нефти во 2к19 сократилась на 1,6% к/к, за счет закупленной нефти объем ее реализации вырос по сравнению с предыдущим кварталом на 2%, до 63,8 млн т. В результате, выручка компании в добывающем сегменте повысилась на 16% к/к (до 17,4 млрд долл.), чему дополнительно способствовал рост цены на нефть Urals (+9% к/к). Отчасти значительный рост в добывающем сегменте нивелировался более низким, чем ожидалось, объемом переработки, который сократился на 7% к/к, в результате чего выручка от продажи нефтепродуктов снизилась на 5% к/к. В итоге чистая выручка Роснефти во 2к19 повысилась на 5% к/к, достигнув 33 млрд долл., что на 4% и 2% выше нашей оценки и консенсус-прогноза соответственно.

Эффективный контроль над расходами. В отчетном периоде операционные расходы Роснефти снизились на 9% к/к (мы ожидали роста на 5% к/к) благодаря существенному снижению прочих операционных затрат, источники которого в финансовой отчетности компании не называются. Коммерческие, общие и административные расходы сократились на 28% за счет высокой базы сопоставления (в 1к19 Роснефть показала резерв под ожидаемые убытки по кредитам в размере 411 млн долл.). По нашим оценкам, за счет налоговых льгот во 2к19 компания сэкономила 1,3 млрд долл. В результате, EBITDA превысила наш прогноз на 3%, достигнув 7,5 млрд долл. (-4% к/к).

Доход от курсовых разниц позитивно отразился на размере чистой прибыли. Внеоперационные расходы Роснефти во 2к19 нормализовались после обесценения активов на сумму 1,2 млрд долл., произошедшего в 1к19 вследствие налогового маневра. Основное расхождение с нашими прогнозами на внереализационном уровне связано с курсовой разницей, которая принесла компании прибыль в размере 232 млрд долл., в то время как мы прогнозировали убыток в 186 млрд долл. В дополнение к этому, чистые финансовые расходы снизились на 19% к/к, главным образом за счет сокращения процентных расходов по кредитам и займам, а также долгосрочным контрактам на поставку нефти и нефтепродуктов. В результате, чистая прибыль выросла относительно предыдущего квартала сразу на 52%, до 3,0 млрд долл., превысив наши ожидания и консенсус-прогноз на 29% и 14% соответственно. Совет директоров Роснефти рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за 1п19 в размере 15,34 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность в 3,7%. Также отметим, что в результате значительного роста оборотного капитала свободный денежный поток компании за 2к19 оказался отрицательным (-0,1 млрд долл.). Однако без учета роста оборотного капитала на 3,8 млрд долл. свободный денежный поток составил 3,7 млрд долл., что больше, чем мы ожидали.

Телеконференция. В ходе телеконференции, посвященной публикации финансовой отчетности, представители руководства Роснефти объявили, что процесс согласования налоговых льгот для Приобского месторождения продолжается. В ближайшие 10 лет компания рассчитывает получить налоговые льготы в размере 46 млрд руб. в год. По нашим оценкам, потенциальные налоговые льготы обеспечат прирост EBITDA в 2020 г. на 2,5% и повышение чистой приведенной стоимости компании на 3.2 млрд долл. (+5% к текущей рыночной капитализации). По данным Роснефти, Приобское месторождение обладает высоким производственным потенциалом, а за счет налоговых льгот объем добычи с него может увеличиться более чем на 70 млн т. Компания также сообщила, что оценка ресурсов группы месторождений на севере Красноярской области может превысить 500 млн т нефтяного эквивалента. В отношении долговой нагрузки руководство Роснефти упомянуло, что из-за инцидента с загрязнением нефти в трубопроводе Дружба компания была вынуждена отказаться от планов сокращения долга на 3 млрд долл. во 2к19. Общий размер ущерба от данного инцидента пока не определен. Также было упомянуто, что добыча газа по итогам 2019 г. может остаться на уровне прошлого года.