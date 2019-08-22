Прогноз результатов "Фосагро" за II квартал по МСФО: показатели на уровнях годичной давности
Фосагро (наша прогнозная цена на 12 месяцев – 14,50 долл., ожидаемая полная доходность – 22%, рекомендация – Держать) на будущей неделе представит отчетность за 2к19 по МСФО.
Как мы полагаем, показатели останутся приблизительно на уровнях годичной давности – мы ожидаем лишь небольшое снижение EBITDA и скорректированной чистой прибыли ввиду увеличения транспортных расходов. Падение цен на фосфорные удобрения должно быть компенсировано ростом цен на азотные удобрения и NPK, а также укреплением доллара на 5% к рублю. Руководство ранее заявляло, что Фосагро пересматривает дивидендную политику (ее планируется утвердить на заседании совета директоров в конце августа), и одним из вариантов может быть привязка к свободному денежному потоку.
Таким образом, как мы ожидаем, компания выплатит 65% (среднее значение за последние четыре квартала, исключая 4к18) свободного денежного потока, составившего 11 млрд руб., что соответствует дивидендам в размере 0,28 долл. на одну ГДР и доходности на уровне почти 10% за последние 12 месяцев.
Мы придерживаемся нейтральной оценки перспектив роста компании, поскольку конъюнктура рынка фосфорных удобрения во 2п19, вероятнее всего, останется неблагоприятной.
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