Доходности ОФЗ продолжают двигаться вниз - вчера кривая просела еще на 5-9 б.п.
Доходности ОФЗ продолжают двигаться вниз – вчера кривая просела еще на 5-9 бп для большинства бенчмарков (итого движение на 7-14 бп за последние 2 торговых сессии). Удивительно, как быстро котировки могут переставляться в условиях стабилизации внешнего фона и улучшения обстановки в валютном сегменте! Иногда снижение ликвидности в августе может играть и в пользу рублевых активов.
Минфин провел 2 успешных первичных аукциона, разместив заявленные 25.3 млрд руб. на уровне вторичного рынка. Однако нельзя не заметить доминирование небольшого числа участников в структуре заявок.
В целом, у нас не складывается ощущение, что текущий виток ралли является следствием активных покупок широким фронтом игроков, – скорее, имеет место позиционирование небольшого числа инвесторов на тонком рынке. Более того, движение вполне может развернуться, например, если действия монетарных регуляторов (Банк России, ФРС, ЕЦБ) в сентябре окажутся менее мягкими, чем уже заложились рынки.
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