На российском рынке рублевого долга торговая сессия началась вчера на мажорной ноте. Вслед за нефтью продолжил отыгрывать свои потери и рубль, что способствовало дальнейшим покупкам в ОФЗ. Сформировавшийся позитивный настрой инвесторов, естественно, помог Минфину успешно выйти на первичный рынок.

Первым состоялся аукцион по одиннадцатилетним ОФЗ 26228, объем предложения был равен 20 млрд руб. Спрос на выпуск более чем вдвое превысил предложение и достиг 46,5 млрд руб. Минфин смог доразместить весь заявленный объем без премии ко вторичному рынку, установив доходность по цене отсечения на уровне 7,3% годовых.

Затем прошел аукцион по линкеру ОФЗ 52002, объем предложения составлял 5,3 млрд руб. Спрос на выпуск достиг почти 19,9 млрд руб., что тоже помогло доразместить весь объем без премии: цена отсечения была установлена в размере 92,67% от номинала.

Таким образом, оба выпуска были доразмещены без премии ко вторичному рынку при спросе, в несколько раз превысившем предложение. Успешные аукционы воодушевили инвесторов. Кроме того, спрос на рублевые госбумаги поддержало дальнейшее укрепление рубля: к концу основной торговой сессии российская валюта подорожала почти на 1% при двухпроцентном росте цен на нефть. Вечером, правда, нефть растеряла весь прирост, однако рубль сумел зафиксировать свои достижения.

Напомним, что в понедельник рубль довольно заметно упал, однако рынок ОФЗ сумел устоять, заняв выжидательную позицию. За вторник и среду российская валюта подорожала почти на 1,7% и полностью отыграла понесенные потери. По совокупности двух факторов (укрепление рубля и успешный аукцион) рост котировок ОФЗ вчера ускорился по сравнению со вторником, и снижение кривой составило в среднем 5–10 б.п. Доходность пятнадцатилетних ОФЗ 26225 упала на 6 б.п. до 7,39%, что является минимумом с начала апреля прошлого года. Оборот на вторичном рынке был высоким, почти 50 млрд руб., при этом хорошо проторговалась вся кривая, с акцентом на среднесрочный участок. Что касается флоатеров, то почти 5,1 млрд руб. оборота прошли в ОФЗ 29006, цена которых выросла на 0,2 п.п.

Сегодня активность на рынке может снизиться, так как перед выступлением глав мировых центробанков в Джексон Хоул инвесторы наверняка изберут тактику выжидания.