Евробонды: текущий уровень доходности 10-леток РФ находится на 6-летнем минимуме
Вернувшийся аппетит к риску на глобальные рынки в среду практически не отразился на доходностях суверенных евробондов ЕМ. Так, доходность UST’10 повысилась на 3 б.п. – до 1,59% годовых, что ограничило снижение доходностей бумаг развивающихся стран: движение ограничилось диапазоном +-2 б.п. В частности, доходность российских 10-летних бумаг не изменилась, оставшись на уровне 3,56% годовых.
Как мы отмечали ранее, текущий уровень доходности 10-леток РФ находится на 6-летнем минимуме (ниже доходность опускалась лишь в конце 2012-начале 2013 гг., когда действовали программы QE). На текущий момент доходность UST’10 уже отражает будущее снижение ставки, в результате чего дальнейший потенциал снижения ограничен, в то время как при возвращении оптимизма на рынки стоит ждать ее коррекции вверх.
При этом евробонды РФ за счет кредитной премии (200 б.п.) имеют относительно небольшой запас прочности (порядка 30 б.п.) для сдерживания возможной коррекции UST. В этом ключе можно рекомендовать продолжить сокращение позиции в бумагах.
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