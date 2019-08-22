Потребительские цены снизились за неделю 13–19 августа на 0,1%, а с начала месяца снижение достигло уже 0,2%. В августе прошлого года был зафиксирован нулевой рост цен, так что годовые темпы инфляции продолжают замедляться, сейчас она составляет около 4,4%. Даже несмотря на столь существенное замедление инфляции, уверенности в том, что ЦБ пойдет на снижение ключевой ставки, пока нет.

Сейчас на первый план выходит даже не столько само значение годовой инфляции, а причины ее замедления. Если основная причина – более раннее созревание урожая в этом году, то этот фактор надо рассматривать в качестве краткосрочного, в сентябре-октябре динамика цен может быть иной, и годовые темпы инфляции повысятся. В этом случае вполне вероятно сохранение ставки по итогам сентябрьского заседания на уровне 7,25%. Если же ЦБ будет рассматривать замедление инфляции как реакцию на слабый внутренний спрос, то снижение ставки вполне возможно. Следует отметить, что, независимо от макропоказателей, аргументом в пользу сохранения ставки может служить рост нестабильности на глобальных рынках и отток капитала с развивающихся рынков. Тем не менее до конца года еще одно снижение ставки практически гарантировано.

Корсчета банков в ЦБ продолжают расти. Сегодня они оказались лишь немногим ниже 2,8 трлн руб., рост объясняется перераспределением средств с банковских депозитов в ЦБ в пользу корсчетов, а также увеличением депозитов Казначейства, размещенных на счетах банков. Банки наращивают запас ликвидности в преддверии налоговых платежей и стремятся на фоне низких ставок на межбанковском рынке создать запас средств для выполнения обязательных резервных требований. Уже сейчас, по нашим оценкам, банки могут безболезненно изъять с корсчетов около 650 млрд руб. Мы полагаем, что ставки на межбанковском рынке останутся относительно низкими до конца периода усреднения (3 сентября).