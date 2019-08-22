Переспав с Протоколами последнего заседания FOMC, участники рынка постараются сегодня «расшифровать» весь скрытый смысл мнений «мудрецов из ФРС» и каким-то образом прикрутить их сокровенные мысли к текущей ситуации. Хотя, если подумать, это абсолютно безнадежная затея. И все равно останется неопределенность, которая приведет прежде всего к высокой волатильности. Так что участникам рынка ничего не останется, как ждать следующей «реперной точки» — завтрашней речи председателя ФРС Джерома Пауэлла на конференции центральных банкиров в Jackson Hole.

И пока единственно, что можно сказать, так это то, что вчерашние «минутки» явно напрягли участников рынка. Сегодня они осторожны как никогда. Фьючерсы на основные американские индексы торгуются на всякий случай чуть-чуть в минусе, хотя всем своим видом показывают, что сильно падать не хотят. Да и не на чем. На азиатских рынках смешанная динамика близкая к нулевым изменениям. Европейские рынки вроде бы открылись в негативе, но после выхода данных PMI по Франции и Германии, настроение чуток улучшилось (все PMI оказались лучше ожиданий — особенно во Франции!). Правда, улучшение все же не настолько сильное, чтобы вывести европейские индексы в плюс, но свои позиции европейские индексы все же улучшили.

Теперь будем ждать выхода данных все тех же PMI уже по американскому рынку. Сегодня в 16-45 мск появятся данные опросов менеджеров по продажам в промышленности и в сфере услуг.

И в первом, и во втором случае аналитики ждут хороших результатов — промышленный PMI по прогнозам специалистов должен даже немного повыситься, что безусловно станет еще одним свидетельством того, что спешить с понижением ставки точно не стоит. Вот только вопрос — как это будет воспринято участниками рынка?

И все же сегодня вряд ли стоит ждать каких-то откровений. Скорее всего продолжится маленькая летняя пауза и топтание на месте, которое мы наблюдаем все последние дни. Все будут ждать речи Пауэлла и, естественно, никто не хочет пока бежать впереди паровоза.

Из отдельных акций сегодня стоит обратить внимание на акции технологической компании Salesforce.com (CRM), отчетность которой появится сразу после окончания торгов. Акции этой компании все последние дни потихонечку подбирали, и на фоне вполне позитивных прогнозов аналитиков и в случае выхода отчетности in-line мы вполне можем увидеть в этих акциях вполне приличный гэп с текущего уровня в 147$ вплоть до уровней в 160$, то есть на 3-8%.