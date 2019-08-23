Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как нейтральный. Китайские площадки продолжают уверенный рост, однако он основан на внутренних факторах, которые не влияют на прочие рынки. В частности, речь идет о реформе ключевой ставки, которая теперь фактически на 1 п.п. ниже, а также других послаблениях для бизнеса страны. Американские площадки и нефть вчера незначительно снижались. Во-первых, смягчение налоговой политики в США если и произойдет, то в следующем году, во-вторых, в ходе выступлений несколько членов ФРС подтвердили общую линию регулятора, согласно которой снижение ключевой ставки на последнем заседании не стоит считать началом цикла смягчения – это единоразовая мера, которая не гарантирует дальнейшего смягчения.

Главным событием сегодняшнего дня станет выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Его слова, вероятнее всего, расстроят тех, кто уверен в снижении ключевой ставки. Именно к этому общественность готовили в ходе последних заявлений. Курс ФРС остается скорее мягким, так как раньше времени была остановлена программа по сокращению баланса, а также снижена ключевая ставка, но для подобных действий до конца года нужны будут новые поводы – снижение инфляции (которая пока возвращается к более высоким уровням) или очередное ухудшение торговых отношений с Китаем (уже более вероятно, причем с сентября). Если удивить инвесторов главе ФРС сегодня не удастся, то можно рассчитывать на продолжение снижения западных площадок.

Нефть марки Brent не сумела преодолеть уровень 61 за баррель и вновь тестирует отметку 60. Как только прекращают поступать негативные новости из Персидского залива и запасы не демонстрируют резкого снижения, сразу начинает увеличиваться давление продавцов, что может вылиться в более масштабное снижение в ближайшие дни.

Рубль возвращает утраченные ранее позиции к доллару, но обозначенный нами ранее уровень поддержки 65.50 преодолеть с первого раза не удалось. Динамика будет зависеть от внешнего фона, так как внутренняя ситуация остается стабильной. Если планы по снижению ставки ФРС не подтвердятся, то доллар сохранит сильные позиции к мировым валютам.

Трансконтейнер сообщил о значительном росте чистой прибыли на 90%, а также увеличении выручки на 17% в 1П 2019, на фоне чего акции в моменте достигали 8000. Вблизи диапазона 7700-7800 находится справедливая цена, поэтому потенциал роста ограничен. Полюс направит на дивиденды 162.98 руб. за 1П по сравнению с 131 руб. годом ранее, доходность за год ожидаем порядка 5%. Поэтому дальнейший рост акций зависит больше от динамики цен на золото и объемов производства, нежели от дивдоходности бумаг.