Речь Пауэлла может расстроить тех, кто уверен в снижении ключевой ставки
Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как нейтральный. Китайские площадки продолжают уверенный рост, однако он основан на внутренних факторах, которые не влияют на прочие рынки. В частности, речь идет о реформе ключевой ставки, которая теперь фактически на 1 п.п. ниже, а также других послаблениях для бизнеса страны. Американские площадки и нефть вчера незначительно снижались. Во-первых, смягчение налоговой политики в США если и произойдет, то в следующем году, во-вторых, в ходе выступлений несколько членов ФРС подтвердили общую линию регулятора, согласно которой снижение ключевой ставки на последнем заседании не стоит считать началом цикла смягчения – это единоразовая мера, которая не гарантирует дальнейшего смягчения.
Главным событием сегодняшнего дня станет выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Его слова, вероятнее всего, расстроят тех, кто уверен в снижении ключевой ставки. Именно к этому общественность готовили в ходе последних заявлений. Курс ФРС остается скорее мягким, так как раньше времени была остановлена программа по сокращению баланса, а также снижена ключевая ставка, но для подобных действий до конца года нужны будут новые поводы – снижение инфляции (которая пока возвращается к более высоким уровням) или очередное ухудшение торговых отношений с Китаем (уже более вероятно, причем с сентября). Если удивить инвесторов главе ФРС сегодня не удастся, то можно рассчитывать на продолжение снижения западных площадок.
Нефть марки Brent не сумела преодолеть уровень 61 за баррель и вновь тестирует отметку 60. Как только прекращают поступать негативные новости из Персидского залива и запасы не демонстрируют резкого снижения, сразу начинает увеличиваться давление продавцов, что может вылиться в более масштабное снижение в ближайшие дни.
Рубль возвращает утраченные ранее позиции к доллару, но обозначенный нами ранее уровень поддержки 65.50 преодолеть с первого раза не удалось. Динамика будет зависеть от внешнего фона, так как внутренняя ситуация остается стабильной. Если планы по снижению ставки ФРС не подтвердятся, то доллар сохранит сильные позиции к мировым валютам.
Трансконтейнер сообщил о значительном росте чистой прибыли на 90%, а также увеличении выручки на 17% в 1П 2019, на фоне чего акции в моменте достигали 8000. Вблизи диапазона 7700-7800 находится справедливая цена, поэтому потенциал роста ограничен. Полюс направит на дивиденды 162.98 руб. за 1П по сравнению с 131 руб. годом ранее, доходность за год ожидаем порядка 5%. Поэтому дальнейший рост акций зависит больше от динамики цен на золото и объемов производства, нежели от дивдоходности бумаг.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190823/830262247.html