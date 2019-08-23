Все внимание - на речь Пауэлла
Фьючерсы на три основных фондовых индекса Америки прибавляют в пределах 0,6%.
В 17:00 по московскому времени будут обнародованы данные по продажам нового жилья в США за июль. В то же время глава ФРС Джером Пауэлл будет выступать на симпозиуме, где он опишет положение дел в экономике США и даст свой взгляд на дальнейшее понижение ставок.
С момента последнего заседания Комитета по открытым рынкам был опубликован ряд статистических данных, свидетельствующих об устойчивости американской экономики. В экономике по-прежнему силён потребительский спрос, о чём говорят растущие розничные продажи и падающие товарно-материальные запасы. Расширяющееся потребительское кредитование в недавнем интервью отметил глава Bank of America, который дал оптимистичный прогноз на будущее.
Кроме того, есть и долгосрочный позитивный сигнал в виде планирования строительства существенного числа домов. Рынок труда закрепился на очень хорошем уровне при безработице 3,7%, однако число открытых вакансий JOLTS сейчас отдаляется от мартовских максимумов, что добавляет негативных красок.
Деловая активность в экономике оттолкнулась от минимума, не упав ниже значимых 50 пунктов, хотя по вчерашней предварительной оценке, сводный индекс в августе снизится до 50,9. При этом ситуация в сфере услуг будет лучше (50,9), чем в обрабатывающей промышленности (49,9), что отвечает мировым трендам.
Основной ориентир ФРС – инфляция – приближается к целевым 2%, а базовая инфляция (без учёта продовольствия и энергии) уже три месяца находится выше этого рубежа. Обнародованные в среду протоколы июльского заседания указывают на то, что члены Комитета сочли понижение ставки «корректировкой», а не началом нового цикла смягчения.
Тем временем, на долговом рынке кратковременно инвертируется кривая доходности на участке 2 года – 10 лет (обычно именно его рассматривают как предвестник рецессии, хотя в последнее время больше говорилось о спреде 3 месяца – 10 лет). Не считая настроения инвесторов в бонды и твитов президента Трампа, ничего не говорит о необходимости снижать ставки. Безусловно, Федрезерв осведомлён о неблагоприятном внешнем фоне и приближающемся кризисе в еврозоне, но в самой Америке источников риска с момента последнего заседания ФРС стало только меньше. Скорее всего, именно об этом будет говорить Пауэлл.
Отчётностей эмитентов S&P 500 сегодня не ожидается.
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