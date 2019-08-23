В четверг активность покупателей в секторе высоколиквидных бумаг сократилась, что во многом объясняется неуверенностью участников рынка в отношении денежной политики ФРС – протокол июльского заседания комитета по открытым рынкам (FOMC) показал присутствие разногласий, а двое из федеральных банкиров в четверг высказались против очередного снижения ставки, которое, фактически, уже заложено в ожидания инвесторов. В итоге акции ВТБ (VTBR) подешевели на 1.9%, Газпром нефти (SIBN) – на 1.4%, Аэрофлота (AFLT) – на 1.2%, Сургутнефтегза (SNGS), Роснефти (ROSN) и Северстали (CHMF) – на 1.1%.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции Галс-Девелопмент (HALS) подорожали на 21.3%, Трансконтейнера (TRCN) – на 5.8%, Нижнекамскшины (NKSH) – на 5.6%. Тем временем в минусе закрылись группа Черкизово (GCHE, —4.4%), Южуралникель (UNKL, —3.7%), МГТС (MGTS, —3.5%).

Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в минусе, по азиатским наблюдается некоторое повышение.

Сегодня в течение дня возможно некоторое затишье – участники рынка ожидают выступления главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоуле (начало в 17:00 мск), из которого рассчитывают сделать выводы о перспективах денежной политики. Тем временем усиление неопределенности в отношении планов ФРС выразилось в приостановке снижения доходностей на рынке госдолга США (так, доходность по 10-летним казначейским облигациям вернулась в область выше 1.6% годовых).

На валютном рынке в начале торгов возможно сохранение тенденции к укреплению рубля, но оснований для сильных движений по паре доллар-рубль пока не наблюдается.