В начале торгов возможно сохранение тенденции к укреплению рубля
В четверг активность покупателей в секторе высоколиквидных бумаг сократилась, что во многом объясняется неуверенностью участников рынка в отношении денежной политики ФРС – протокол июльского заседания комитета по открытым рынкам (FOMC) показал присутствие разногласий, а двое из федеральных банкиров в четверг высказались против очередного снижения ставки, которое, фактически, уже заложено в ожидания инвесторов. В итоге акции ВТБ (VTBR) подешевели на 1.9%, Газпром нефти (SIBN) – на 1.4%, Аэрофлота (AFLT) – на 1.2%, Сургутнефтегза (SNGS), Роснефти (ROSN) и Северстали (CHMF) – на 1.1%.
Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции Галс-Девелопмент (HALS) подорожали на 21.3%, Трансконтейнера (TRCN) – на 5.8%, Нижнекамскшины (NKSH) – на 5.6%. Тем временем в минусе закрылись группа Черкизово (GCHE, —4.4%), Южуралникель (UNKL, —3.7%), МГТС (MGTS, —3.5%).
Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в минусе, по азиатским наблюдается некоторое повышение.
Сегодня в течение дня возможно некоторое затишье – участники рынка ожидают выступления главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоуле (начало в 17:00 мск), из которого рассчитывают сделать выводы о перспективах денежной политики. Тем временем усиление неопределенности в отношении планов ФРС выразилось в приостановке снижения доходностей на рынке госдолга США (так, доходность по 10-летним казначейским облигациям вернулась в область выше 1.6% годовых).
На валютном рынке в начале торгов возможно сохранение тенденции к укреплению рубля, но оснований для сильных движений по паре доллар-рубль пока не наблюдается.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190823/830262520.html