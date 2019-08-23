Российский рынок акций в четверг показал смешанную динамику. Единой тенденции в голубых фишках не наблюдалось, обороты торгов были чуть ниже средних за последний месяц.

Мировые рынки также демонстрировали нестабильные тенденции, двигаясь разнонаправленно в преддверии важного события – сегодняшнего симпозиума в Джексон-Хоул, на котором будет выступать в том числе глава ФРС. Инвесторы надеются услышать от него комментарии о дальнейшей монетарной политике регулятора, и многие ожидают, что он даст сигналы о ее дальнейшем планомерном смягчении. Если подобные ожидания оправдаются, это вызовет рост глобальных рисковых активов, в том числе и российского рынка акций. Выступление Пауэлла назначено на 17:00 МСК.

Симпозиум заслужил репутацию места, где руководители центробанков озвучивают свои планы. Частенько это приводит к значительным движениям на рынках. Наиболее известными считаются речи Бена Бернанке. Бывший глава ФРС озвучил идеи по запуску QE2 в 2010 г., анонсировал операции Twist в 2011 г., QE3 – в 2012 г.

В условиях некоторой стабилизации фона спрос на защитные активы временно снизился. Ралли в золоте приостановилось, котировки металла консолидируются около $1500 в боковом формате. Ставки по американским среднесрочным и долгосрочным гособлигациям вновь пошли наверх после рекордного снижения в предыдущие недели.

Между тем китайский юань, являющийся индикатором настроений инвесторов, накануне ослаб по отношению к доллару до минимальных значений последних 11 лет. Рынки пока нейтрально реагируют на происходящее.

После преодоления парой USD/CNY психологически важного уровня 7 юаней за американский доллар торговый представитель Белого дома Питер Наварро заявлял, что «США предпримут решительные действия» против девальвации китайской валюты, способствующей, по его мнению, улучшению конкурентных позиций китайских производителей. Со своей стороны ЦБ Китая отрицает свою причастность к девальвации юаня, как инструмента противодействия американским тарифам. Ослабление юаня нельзя недооценивать, поскольку Пекин, как крупнейший торговый партнер Вашингтона, девальвируя свою валюту, делает более конкурентоспособными свои товары на мировом рынке, тем самым увеличивая из без того раздутый дефицит торгового баланса США. Кроме того, слабый юань является негативным драйвером для цены сырьевых товаров.

В индексе МосБиржи пока все еще сохраняются шансы на продолжение движения наверх, однако ключевая область торможения расположена всего лишь в 1% от текущих значений – около 2700-2710 п. Локальных предпосылок для более внушительного ускорения пока не наблюдается.

Что касается динамики российского рубля, то он ожидаемо приостановил начавшееся уверенное укрепление. После достижения уровня 67 пара USD/RUB откатилась к 65,5. В ближайшие дни по USD/RUB ожидаю переход в формат широкого боковика, без обновления локальных максимумов на 67,1 или снижения ниже области 64,5-65.

В акциях Норникеля (+2,3%) в четверг были обновлены исторические максимумы. После пробоя уровня 15200 следующие локальные цели сместились к 15600-15700 руб. Около этих отметок фаза роста может приостановиться.

Накануне продолжился рост в обыкновенных акциях Россетей (+2,4%). Текущая оценка выглядит фундаментально оправданной, ожиданий существенного подъема сейчас нет. Также наблюдается отскок в Мечела-ао (+3,4%) – пока это лишь чисто коррекционный отскок. Общий взгляд на перспективы бумаг компании остается осторожным, риски высокие.

В четверг в моменте был повышенный спрос в бумагах Распадской (+0,8%), так как появилась повестка заседания Совета директоров 27 августа, в которой стоит вопрос рассмотрения дивидендов. При выплате минимальной установленной в дивполитике суммы в $25 млн по итогам I полугодия 2019 г. доходность за акцию составит около 1,8%. Тем не менее, есть надежда, что компания заплатит больше, как поступает Евраз, контролирующий акционер Распадской. Материнский холдинг установил минимальную планку дивидендных выплат по итогам года $300 млн, но фактические выплаты значительно превышали эту сумму. По итогам 2018 г. Евраз выплатил 62% от FCF в качестве дивидендов, а за 2017 г. – 71%. Если перенести аналогичные коэффициенты на Распадскую, то при прогнозном показателе FCF в районе $160 млн по итогам I полугодия 2019 г. и 60%-ом payout ratio дивиденд на акцию может составить около 9 руб., что предполагает 6,8% дивидендной доходности по текущей цене (132,5 руб.). Если поднять payout ratio до 70%, то дивиденд за полугодие вырастет до 10,5 руб., а дивдоходность до 7,9%. Важно отметить, что приведенные выше расчеты, это лишь предположения, основанные на схожести дивидендных политик Распадской и Евраза, фактические дивиденды могут сильно отличаться от расчетных значений.

Среди корпоративных событий сегодня можно выделить публикацию отчета по МСФО за II квартал 2019 г. Московской биржей. Также ожидаются заседания советов директоров по вопросу дивидендов у Новатэка и ВСМПО-АВИСМА.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в четверг незначительно отскочили. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра поднимается на 0,30%, нефть Brent в плюсе на 0,18%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет несущественно выше уровня закрытия четверга, в пределах +0,3%.