Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением порядка 0.3%, вблизи отметки 2685 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2670, 2660 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2690, 2700 п.

После умеренно позитивного открытия индекс МосБиржи может продолжить неспешное повышение в диапазон 2690-2700 п. Этому способствует умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных контрактов. Некоторое влияние на ход торгов в России также может оказать выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла касательно экономических перспектив США (17.00 МСК). «В тени» указанного события останется одновременная публикация июльской статистики по продажам нового жилья в США.

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.04%) и РТС (+0.19%) завершили торги с незначительным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Они провели весь торговый день в состоянии консолидации в границах сравнительно узких диапазонов. Этому способствовало неоднозначное состояние внешнего фона.

Среди значимых внешних сигналов вчера можно было выделить лишь благоприятную статистику по недельному изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США. Их количество уменьшилось на 12 тыс., против ожидавшегося сокращения на 4 тыс. Впрочем, публикация указанных данных не вызвала заметного улучшения настроений на рынках акций в США и в России.

Стоит также отметить вчерашнюю неуверенность участников сырьевого рынка. Фьючерсы на нефть сорта Brent несколько раз меняли направление своего движения. Но они все же сумели удержаться выше ближайшего значимого ценового уровня $60 за баррель, что стоит трактовать как позитивный фактор для локального рынка акций.

Среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС по итогам вчерашних торгов практически не изменилась. Ее можно оценивать как нейтральную. Однако не стоит забывать, что рублевый индекс МосБиржи находятся недалеко от своего недельного и трехмесячного минимума. В случае просадки более чем на 2% от текущего значения в нем сформируется негативный технический сигнал в пользу дальнейшего падения.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние контанго величиной в 3.2 п. или около 0.25% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек опережающим приростом выделились акции ГМК Норильский никель (GMKN RM, +2.25%). Они буднично обновили свой исторический максимум, который теперь составляет 15500 руб. Объективным стимулом для наблюдавшихся покупок в указанных бумагах выступает недавняя публикация сильной финансовой отчетности «Норникеля» по МСФО за 1 полугодие 2019 года. Чистая прибыль компании за указанный период возросла на 81%, до уровня $2997 млн. Кроме того, совет директоров ГМК рекомендовал выплату полугодовых дивидендов в размере 883.93 руб. на акцию, что составляет около 5.7% от текущей стоимости указанных бумаг.

Бумаги Мечел-ао (MTLR RM, +3.38%), Мечел-ап (MTLRP RM, +1.59%), Распадская (RASP RM, +0.85%) торговались сильнее рынка. Очевидно, информационным поводом для этого послужила вчерашняя встреча президента РФ с губернаторами угледобывающих регионов. На ней были озвучены планы увеличения добычи угля в России с 440 млн тонн до 550-670 млн тонн к 2035 году.

Бумаги «Аэрофлота» (AFLT RM, —1.17%) подверглись агрессивным распродажам в первой половине дня без значимого информационного повода. Вчера они вышли на восьмое место по оборотам среди акций на Московской бирже. Позднее были опубликованы операционные результаты Группы «Аэрофлот» за июль и за 7 месяцев 2019 года. Они указали на замедление темпов прироста пассажиропотока и пассажирооборота в июле в сравнении с нарастающим итогом с начала года. Кроме того, в июле несколько усилилась тенденция к сокращению процента занятости кресел.

Бумаги Транснефть-ап (TRNFP RM, —2.01%) обновили свой годовой минимум. Они продолжают находиться под давлением в связи с многочисленными неприятными последствиями загрязнения некачественной нефтью сети магистральных трубопроводов «Дружба».

Стоит также отметить вчерашнюю слабость акций Магнит (MGNТ RM, —1.01%). Инвесторов и спекулянтов не воодушевила новость о том, что торговая сеть начала тестирование нового формата магазинов «Магнит вечерний» с преобладанием алкогольной продукции. После уже достаточно давней смены основного акционера компании это выглядит как очередной управленческий эксперимент. Ранее предполагалось развитие сети ультрамалых магазинов на АЗС и в почтовых отделениях. Кроме того, ритейлер предпринял шаги по запуску аптечного бизнеса. Между тем, полугодовая чистая прибыль «Магнита» по МСФО сократилась на 44.8% в сравнении с 1 полугодием 2018 года, до уровня 9.8 млрд руб. В то же время чистый долг торговой сети с конца 2018 года увеличился на 43.6 млрд руб., до уровня 181.4 млрд руб.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют существенный рост стоимости в пределах 0.3-0.5%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.2%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0.4%. Японский Nikkei225 прибавил 0.3%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом.