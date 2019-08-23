По итогам торгов 22 августа индекс МосБиржи вырос на 0,04% до 2675,13 п., а РТС подрос на 0,19% до 1282,63 п. Отечественный рынок слабо реагирует на внешний позитив, но и негатив его почти не трогает. В Европе и США появляются сомнения по поводу того, что банки будут агрессивно смягчать денежную политику. Свежий протокол заседания ФРС показал, что идея цикла снижения ставки пока не находит большой поддержки. Даже президент ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард считает возможным одно снижение осенью и дальнейшее ожидание статистической необходимости. Тем не менее нефть большую часть дня провела выше отметки $60 за баррель, а отчётность отечественных компаний пока приносит больше положительных, чем отрицательных эмоций. Даже у Группы «Черкизово» (-4,83%) падение прибыли более чем вдвое в I полугодии связано с активной фазой расширения бизнеса. Группа «Аэрофлот» (-1,17%) увеличила перевозку пассажиров в январе-июле на 12%. «Газпром» (+0,36%) может не переживать по поводу своего экспорта в Германию, так как правительство ФРГ готово подставить финансовое плечо на 50 млрд евро, если это потребуется для поддержания экономики. Самыми сильными бумагами дня были «Мечел» (+3,38%), «Россети» (+2,36%), ГМК «Норникель» (+2,25%) и «МРСК Центр» (+2,17%). Больше всех потери оказались по привилегированным бумагам «Транснефти» (-2,01%), «САФМАР» (-1.96%), «ВТБ» (-1,93%) и «ТМК» (-1,75%). Активность была сравнимой с предыдущим днём. По итогам торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил 37,929 млрд рублей. Из негатива стоит отметить снижение прогноза по росту ВВП РФ в агентстве Moody’s Investor Services до 1,2% в текущем году с прежней оценки 1,6%.

Рубль продолжил своё укрепление. В моменте курс доллара падал до 65,445 рублей. Основным фактором укрепления служит налоговый период, который традиционно повышает спрос на рублёвую ликвидность. Впрочем, также стоит говорить о том, что рубль остаётся одной из самых высокодоходных валют с минимальным набором финансовых рисков. Бюджет исполняется с профицитом, а платёжный баланс остаётся положительным, что отличает РФ от многих развитых и от большинства развивающихся стран. Буквально накануне Германия разместила 30 летние бонды с отрицательной доходностью 0,1%, а в РФ размещение бумаг с погашением в 2030 году прошло со средневзвешенной доходностью 7,3%. Инфляция в еврозоне составила 1,0% в июле, что делает реальную доходность по 30-летним германским бондам на уровне —1,1%, а по десятилетним вовсе на уровне —1,5%. В России реальная положительная доходность по размещённым в среду бумагам составляет около 2,8%. Соответственно, испуг на внешних рынках должен быть достаточно сильным, чтобы инвесторы бросали такие бумаги.

Американские индексы завершили день неуверенно. Dow Jones смог подрасти за счёт бумаг Boeing (+4,24%), который объявил, что сертификация исправлений B737 Max может завершится в течение нескольких недель. Соответственно, компания также готова будет подвести итог потерь уже в III квартале. Однако главным вопросом для рынка остаётся не будущие поставки проблемного самолёта, а будущая политика ФРС. Президенты ФРБ Канзаса Э. Джордж и ФРБ Филадельфии П. Харкер заявили о том, что веских оснований для дальнейшего снижения ставки нет. Президент ФРБ Далласа Р. Каплан сообщил, что поддерживает дальнейшее смягчение, хотя на текущий момент не готов положить за них голову. Если же говорить о поводах, то статистика пока не говорит в пользу «голубей». Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось за прошлую неделю на 12 тыс. до 209 тыс. Индекс опережающих экономических индикаторов США вырос в июле на 0,5% при ожиданиях роста на 0,2%. Лишь предварительные индексы деловой активности в США заставляют немного нервничать. Индекс PMI в промышленности упал до 49,9 п. при ожиданиях роста до 50,5 п. Индекс PMI в сфере услуг снизился до 50,9 п. с 53,0 п. в июне. Отчётность компаний остаётся разнообразной. Если розничная сеть Nordstrom Inc. (+15,86%) смогла удивить рынок своими результатами, то вот у другой розничной сети L Brands Inc. (-3,49%) этого сделать не удалось. По итогам дня DJIA вырос на 0,19% до 26252,24 п., а S&P 500 снизился на 0,05% до 2922,95 п.

Азиатские рынки также не могли определиться с направлением движения в начале дня, но затем позитивная динамика стала доминирующей. Южная Корея, в ответ на исключение из японского списка наиболее благоприятной торговли, решила прервать обмен разведывательной информацией с Токио. На этом фоне дорожали бумаги оборонных поставщиков как в Японии, так и в Южной Корее. Народный Банк Китая продолжает незначительно ослаблять юань. Ориентировочный средний курс на пятницу был установлен на уровне 7,0592 юаней за доллар. В Японии инфляция замедлилась в июле до 0,5% по сравнению с 0,7% в июне, что при сохранении динамики может спровоцировать Банк Японии на дополнительные меры. К 8:40 мск Nikkei 225 – 20704,28 п. (+0,37%), Hang Seng – 26188,87 п. (+0,54%), Shanghai Composite – 2894,19 п. (+0,37%).

Нефть торговалась возле отметки $60 за баррель Brent. Ожидания на текущий день сосредоточены на выступлении председателя ФРС Дж. Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Намёки на дальнейшее снижение ставки подтолкнут сырьевой рынок вверх, хотя и заверения в том, что экономика США остаётся сильной и продолжит рост также могут помочь нефти. В золоте ситуация иная. Надежды на полномасштабную рецессию и полномасштабную программу стимулирования загнали котировки выше $1500 за тройскую унцию, но без обещаний активных монетарных мер жёлтый металл может оказаться накрыт волной глобальной фиксации прибыли. К 9:00 мск Brent – $60,16 (+0,40%), WTI – $55,52 (+0,31%), золото – $1504,5 (-0,27%), медь – $5648,26 (+0,18%), никель – $15640 (-0,13%).

Индекс доллара подрастал на 0,17% до 98,33 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,64%. К 9:00 мск пара EUR/USD – $1,107 (-0,13%), GBP/USD – $1,223 (-0,17%), USD/JPY – 106,63 (+0,21%).

Внешний фон перед стартом торгов в РФ слабо позитивный. Рынки в Азии преимущественно торговались в плюсе, а нефть была стабильной. Активность в течение дня будет невысокой, так как основное событие для рынков запланировано на вечер. Соответственно, последние пару часов торгов могут оказаться весьма волатильными. На корпоративном фронте ждём выхода отчётности по МСФО от «ФосАгро», «Московской биржи» и «Распадской». Кроме того, советы директоров «ВСМПО-Ависма» и «НОВАТЭК» будут обсуждать вопрос о дивидендах.