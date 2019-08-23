Завершение текущей недели проходит в ожидании выступления главы ФРС Дж. Пауэлла. Инвесторы ждут более четких сигналов относительно перспектив снижения процентных ставок.

Вчерашний же день для мировых рынков прошел разнонаправленно. Противоречивая статистика заставляет инвесторов опасаться угрозы скорой рецессии в США и еврозоне, и все больше надеяться на монетарные стимулы. Предварительные PMI за август показали, что замедление темпов экономического роста в развитых экономиках продолжилось и в 3кв. Явное снижение деловой активности в промышленности пока компенсируется потребительским спросом. Так, американский PMI в промышленности опустился ниже 50 пунктов впервые с сентября 2009г. (49,9 пунктов, против 50,4 в июле), а PMI в Германии оказался лучше ожиданий (43,6 пунктов), но находится на многолетних минимумах. Некоторое опасения вызывает снижение PMI в сфере услуг в США с 53 пунктов в июле до 50,9 пунктов. При этом американский рынок труда остается крепким: первичные обращения за пособиями по безработице за последнюю неделю снизились сильнее ожиданий – 209 тыс., против консенсуса в 217 тыс. Индекс опережающих индикаторов в экономике США в июле вырос на 0,5% (-0,3% в июне) сигнализируя о сохранении роста в ближайшие месяцы.

Сигнал для смягчения монетарной политики вчера после публикации протоколов с последнего заседания дал ЕЦБ. Регулятор обеспокоен понижательным трендом инфляционных ожиданий и замедлением экономики, и готовит ряд мер помимо снижения ставки, которые позволят избежать рецессии.

Сегодня заявления в подобном ключе фондовые рынки будет ждать от главы ФРС Дж. Пауэлла, у которого достаточно сложная задача, т.к. текущий гибкий подход регулятора в управлении ставками идет вразрез с ожиданиями рынка и сталкивается с давлением со стороны Д. Трампа. Причем как показали протоколы с июльского заседания, внутри самого FOMC нет единого мнения касательно необходимости снижения ставок. Мы ждем, скорее мягкой риторики, что позволит поддержать риск-аппетит на рынках в конце недели. Позитивно настроены и инвесторы, о чем сигнализирует рост фьючерса на индекс S&P 500.

Из событий, которые окажут влияние на настроения уже будущей недели отметим саммит G-7 во Франции, который пройдет в эти выходные. По данным СМИ, одной из тем обсуждения станут торговые разногласия между США, Японией и ЕС в торговых вопросах, что способно повлияет на рыночный сантимент.

Что же касается российского рынка, то индекс МосБиржи вторую сессию подряд показал нулевую динамику. При этом мы продолжаем рассчитывать на мягкую риторику ФРС, что позволит поддержать мировые рынки и будет способствовать росту индекса МосБиржи, который может перейти в верхнюю половину диапазона 2650-2700 пунктов и попытаться протестировать его верхнюю границу. Внутренних событий не так много (отчетность Мосбиржи, дивиденды Новатэка), поэтому определяющим будет внешний фон, поддержку могут оказать и стабильные цены на нефть.