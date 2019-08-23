Рынок акций РФ и рубль подрастут на слабо позитивном внешнем фоне
Российский рынок акций и рубль утром в пятницу немного подрастут на умеренно позитивном внешнем фоне. Участники рынка будут находиться в ожидании выступления главы ФРС США на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, что может усилить волатильность в конце дня.
ИНДЕКСЫ
В пятницу в течение дня возможно некоторое затишье – участники рынка ожидают выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле (начало в 17.00 мск), из которого рассчитывают сделать выводы о перспективах денежно-кредитной политики, отмечает Антон Старцев из компании "Олма".
"Тем временем усиление неопределенности в отношении планов ФРС выразилось в приостановке снижения доходностей на рынке госдолга США. Так, доходность по 10-летним казначейским облигациям вернулась в область выше 1.6% годовых", — говорит аналитик.
Александр Осин из "Фридом Финанс" ожидает повышения в пределах 0,5% по индексу Мосбиржи. Индикатор будет колебаться в диапазоне 2660-2730 пунктов.
Алексей Антонов из "Алор Брокер" отмечает, что утренняя картина говорит о том, что открытие торгов произойдет в небольшом плюсе: трейдеры будут отыгрывать рост американских фьючерсов.
На валютном рынке в начале торгов возможно сохранение тенденции к укреплению рубля, но оснований для сильных движений по паре доллар-рубль пока не наблюдается, полагает Антон Старцев из компании "Олма".
Согласно прогнозу Константина Кочергина из банка "Восточный", пара доллар-рубль проторгуется в течение дня в диапазоне 65,1-65,95 рубля.
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Американские биржевые индексы изменились незначительно по итогам четверга. Рынки продолжали отыгрывать торговую войну США и Китая и многодневную критику президента США Дональда Трампа в адрес ФРС за слишком медленное, по его мнению, снижение ставки.
Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,43-0,61%.
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона растут: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,42%, гонконгский Hang Seng Index — на 0,55%, при этом японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,28%.
Стоимость нефти растет на 0,57% — до 60,28 доллара за баррель по марке Brent.
Курс евро к доллару снижается на 0,13% — 1,1066 доллара.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
Российский рынок акций закрылся в четверг в слабом плюсе по основным индексам на нестабильном внешнем фоне и в ожидании комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла в пятницу.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,04%, до 2675,13 пункта, индекс РТС — на 0,19%, до 1282,63 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга снизился на 15 копеек – до 65,6 рубля, евро — на 25 копеек, до 72,68 рубля, следует из данных Московской биржи.
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