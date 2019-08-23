Рынок локального долга вчера третий день подряд продолжал торговаться в положительной зоне, однако темпы ралли снизились, как и торговая активность. По итогам сессии кривая ОФЗ по всей длине сместилась вниз на 1–3 бп. Доходность 10-летнего бенчмарка ОФЗ-26224 опустилась на 2 бп, до 7,18% – самого низкого уровня для 10-летних ОФЗ с момента распродажи на рынке ОФЗ в апреле прошлого года. На общем фоне особенно сильный результат показали несколько выпусков – в частности, ОФЗ-26209 (YTM 6,93%) снизился в доходности на 5 бп, а ОФЗ-25083 (YTM 6,93%) закрылся снижением на 4 бп. Среди флоутеров лидировал ОФЗ-29006, укрепившийся в цене на 0,2 пп на высоких объемах торгов в 7 млрд руб. Общий оборот в сегменте ОФЗ на МосБирже сократился до 35 млрд руб. против 50 млрд руб. днем ранее. В динамике рынков локального долга других развивающихся стран единого направления не было: в частности, 10-летние облигации ЮАР, Индонезии и Мексики снизились в доходности на 1–6 бп, в то время как доходности гособлигаций Венгрии и Польши повысились на 13 бп и 6 бп соответственно. 