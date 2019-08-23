Mail.ru (MAIL LI: ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) объявила о приобретении в партнерстве с Proxima Capital контрольной доли платформы транспортных услуг YouDrive. Точные доли партнеров и цена сделки не разглашаются. Актив позже может быть передан в СП Mail.ru Group и Сбербанка, которое специализируется на развитии О2О-платформы в транспортном и продовольственном сегментах. Парк автомобилей YouDrive к концу этого года достигнет 10 000 машин.

Новость НЕЙТРАЛЬНА для финансовых результатов и оценок Mail.ru, но позитивна с точки зрения настроения инвесторов по отношению к акциям компании, так как в периметр бизнеса Mail.ru попадает все больше быстро развивающихся цифровых активов. В то же время новость указывает на риск усиления конкуренции для Яндекс.Драйв, каршеринговой компании Яндекса (YNDX US: ПОД ПЕРЕСМОТРОМ).