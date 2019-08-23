Поддержка для ОФЗ со стороны глобальных факторов в ближайшие недели ослабнет
Вчера стратеги Societe Generale по ставкам в еженедельном обзоре развернуто пояснили тезис, о котором мы упоминали в последних собственных аналитических записках. Процентные кривые в развитых странах (в частности, US Treasuries и Bunds) опустились уже слишком низко относительно текущих экономических реалий, что повышает шансы на коррекцию в ближайшем будущем.
В частности, фьючерсы на ставку Fed Funds закладывают уже 4 (!) снижения американской ключевой ставки по 25 бп до лета 2020 года. В этот сценарий пока не так просто поверить, учитывая, что экономические данные из США остаются сильными, а некоторые представители регулятора не видели оснований для снижения ставки даже в июле. Одновременно с этим, кривые процентных ставок в евро отражают ожидания, что депозитная ставка ЕЦБ будет находиться в зоне отрицательных значений ближайшие 9 (!) лет, вероятно, не закладываясь в принципе на какое-либо ускорение данных по экономическому росту и инфляции в регионе.
Сравнивая текущие доходности UST’10 (1.64%) и Bunds’10 (-0.63%), наши коллеги отмечают, что они находятся ниже значений, оправданных фундаментальными моделями, на весомые 40 бп и 25 бп, соответственно.
Разумеется, речь не идет о том, что направление действий ФРС США и ЕЦБ изменится в обозримой перспективе. Вектор обоих регуляторов остается в пользу смягчения ДКП. Скорее, котировки уже отражают такую степень мягкости грядущих решений, что монетарным властям будет трудно им соответствовать. В свою очередь, подобный расклад сил чреват неким разочарованием и фиксацией прибыли в сентябре.
Вполне вероятно, поддержка для ОФЗ со стороны глобальных факторов в ближайшие недели также ослабнет, что также делает конец августа / начало сентября привлекательным моментом для сокращения позиций или их дюрации.
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