Вчера российские евробонды вновь демонстрировали достаточно вялую динамику. Рост доходности UST10 днем до 1,62% был оставлен практически без внимания, проигнорирован был и ее последующий возврат к уровню 1,59%. Не было реакции также и на падение цен на нефть после публикации слабых индексов PMI в США. По итогам дня большинство бумаг в цене не изменились, движения вновь наблюдались лишь на дальнем и коротком участке кривой – выпуск RUSSIA’47 (YTM 4,2%) потерял 0,5 п.п., а короткий выпуск RUSSIA’22 (YTM 2,3%) продолжил расти и прибавил еще 0,1 п.п. от номинала. Еврооблигации других стран ЕМ вчера также в среднем показали нейтральную динамику. Возможно, столь вялая динамика обуславливается тем, что инвесторы находились в ожидании выступления главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Мы полагаем, что выступление Джерома Пауэлла окажется более жестким, чем ожидает рынок, к тому же многие другие представители комитета FOMC высказывали в отношении будущих снижений ставки достаточно сдержанную позицию, которая идет в разрез с текущими ожиданиями рынка. Кривая гособлигаций США уже закладывает достаточно большое количество снижений ставки, и если ожидания рынка подтвердятся, то движение доходностей едва ли будет сильным, тогда как жесткая риторика, напротив, может вызвать значительный рост UST10 и, соответственно, привести к падению котировок российских евробондов.

Евробонды Норникеля и НЛМК показали вчера лучший результат на рынке. Большая часть корпоративных выпусков по-прежнему была стабильна, но некоторые все же смогли умеренно подорожать. В нефтегазовом секторе рост вновь наблюдался в длинных бумагах Газпрома и LUKOIL’26 (YTM 3,6%) – плюс 0,2 п.п. от номинала. Кроме того, по 0,1 п.п. прибавили бумаги НОВАТЭКа. Практически все еврооблигации госбанков в цене не изменились, лишь «вечный» суборд ВТБ отличился ростом на 0,3 п.п., хотя другие бумаги в секторе на этой неделе преимущественно снижались в цене. Умеренный рост наблюдался в секторе металлургии. Так, выпуск Петропавловска POGLN’22 (YTM 9,7%) отреагировал на повышение рейтинга агентством Fitch до «B-» ростом на 0,3 п.п., также по 0,2–0,3 п.п. прибавили выпуски НЛМК. Лучший результат на рынке показали бумаги Норникеля, подорожавшие на 0,2–0,4 п.п. Как мы говорили ранее, они остаются одними из самых привлекательных бумаг на российском рынке, и мы ждем сужения их спредов к суверенной кривой с текущего уровня 90 б.п. до 70 б.п. Сегодня утром внешний фон негативный: доходность UST10 растет, а цены на нефть не меняются. Азиатские рынки и фьючерсы на американские индексы – в плюсе.