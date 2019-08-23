Бумаги торгуются на нейтральной территории. Очередная попытка превысить 72 руб. на предыдущей сессии (22 августа) оказалась неудачной. Но покупатели пока удерживают цену выше оранжевой линии поддержки (нижняя граница среднесрочного нисходящего тренда).

Трендовые индикаторы подтверждают негативный сентимент. Однако трендовый осциллятор ADX демонстрирует сильный «перегрев» нисходящего тренда, повышая опасность спекулятивных продаж.

Stochastic Oscillator почти разгрузился от критической перепроданности – это отразилось лишь на временном подъеме цены к 74 руб. Согласно осциллятору RSI бумаги все еще перепроданы. Если возникнет аналогичный сигнал на покупку по RSI (более надежный), то «бычья» коррекция вероятно возобновится.

В целом техническая картина осторожно негативная. На мой взгляд, в ближайшие сессии увидим торможение в коридоре 69,5-73,1 руб. с большей вероятностью пробоя нижней границы данного канала. Рассчитывать на слом среднесрочного down-тренда в ближайшей перспективе точно не стоит. Что касается назревшей коррекции вверх, то необходимо дождаться подтверждающих сигналов.

Сигналом для закрытия краткосрочных и среднесрочных «шортов» может стать смена направленности Parabolic SAR (шаг – 0,004, синяя линия на графике). Если же зону поддержки 68,5-69,5 руб. удастся пробить, то коррекция вновь отложится, а ближайшим ориентиром станет 67 руб.

Долгосрочные ожидания осторожно негативные. Вторую неделю подряд котировки пытаются пробить нижнюю границу среднесрочного нисходящего тренда. Потенциальное закрепление* цены под данной линии сменит картину на умеренно негативную.

* Закрепление котировок под (над) уровнем возникает, когда две или более свечи целиком (с тенями) находятся ниже (выше) уровня

Трендовые индикаторы в целом подтверждают негативный сентимент. Но осцилляторы и ADX отражают критическую перепроданность акций. Дополнительно по стохастику сложилась «бычья» дивергенция (голубой пунктир) — позитивный драйвер.

Необходимо понимать, что техническая перепроданность/перекупленность, а также дивергенции могут еще усиливаться некоторое время, не приводя к развороту/полноценной коррекции тренда. Стоит ориентироваться на совокупность технических сигналов, например, выход из зоны перепроданности в сочетании с пробоем уровня сопротивления. Возврат выше 75 руб. даст больше надежд покупателям.

На мой взгляд, после потенциального пробоя поддержки 67 руб. открывается путь в сторону удаленной зоны торможения 60,4-62,5 руб.

Сценарий роста стоит рассматривать в случае подъема цены выше 78-79 руб. (выход из оранжевого канала наверх). Предварительным сигналом на закрытие долгосрочных коротких позиций может стать смена направленности Parabolic SAR. Сейчас позитивный исход менее вероятен.

На месячном графике подтвердилась фигура «двойная вершина» (пробита вниз линия шеи 72,5 руб.). Это вносит определенный технический негатив в общую картину. Напомним, что теоретический потенциал снижения фигуры равен высоте фигуры, но рассчитывать на подобное падение я бы не стал. Паттерн сформировался на месячном таймфрейме, на котором глобальное движение определяет в первую очередь фундаментальная картина.

Уровни поддержки: 69,5 / 68,5 / 67 / 62,5 / 60,4

Уровни сопротивления: 73,1 / 75 / 77,5 / 82,4