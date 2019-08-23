Мы еще раз оценили российских производителей стали в рамках различных моделируемых сценариев, актуализировав спотовый сценарий с учетом недавней резкой коррекции цен на железную руду и твердый коксующийся уголь.

При этом вероятность негативного сценария (сформулированного в предыдущем обзоре отрасли), на наш взгляд, выросла в связи с отсутствием прогресса в торговых переговорах между США и Китаем.

В результате мы снизили целевые цены для Северстали, ММК и Evraz, и по-прежнему рекомендуем ДЕРЖАТЬ акции этих компаний; недавно накрывшую их волну продаж мы считаем достаточно обоснованной.

Акции НЛМК, напротив, выглядят перепроданными: они котируются с 13% дивидендной доходностью (по выплатам в 2020 году), а потенциал снижения прибыли при этом ограничен, поскольку есть вероятность восстановления внутренних цен на стальную продукцию в Европе, после того как маржа местных производителей стали опустилась до рекордных минимумов.

Мы не стали менять целевую цену НЛМК и рекомендуем ПОКУПАТЬ акции этой компании, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.