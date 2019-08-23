ФСК: результаты за II квартал поддержат дивиденды
— ФСК представила сильные результаты за 2К19 по МСФО: чистая прибыль за 1П19 составила 60% от консенсус-прогноза на 2019, а по РСБУ финансовый план выполнен почти на 85% — это должно оказать поддержку дивидендам (доходность за 2019П 9%).
— Хорошая отчетность ФСК будет отражена в результатах Россетей по МСФО (29 августа), но ключевыми триггерами для Россетей являются потенциальное изменение дивидендной политики и обновление стратегии – на этом фоне сохраняется дисконт к SoP 20% против исторического 35%.
— ФСК предлагает привлекательную оценку по 2.9x 2019П EV/EBITDA, с дисконтом 17% к акциям Россетей (3.5x). Мы по-прежнему отдаем предпочтение ФСК, считая ее лучшей ставкой на дивиденды, чем бумаги материнской компании, и подтверждаем рейтинг ВЫШЕ РЫНКА.
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