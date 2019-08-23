Вчера многим казалось, что ничто не может испортить настроение, поскольку вроде бы ничего опасного на горизонте и не было. Но это только казалось… В самом начале основной торговой сессии вышли данные по PMI в сфере услуг и в промышленности. И в первом, и во втором случае показатели оказались просто-таки разочаровывающими. PMI сферы услуг «грохнулся» на целых 2 пункта. Но все же в этом случае показатель оказался выше отметки в 50 пунктов, что означает что менеджеры все же видят в ближайшем будущем может быть и небольшую, но все же позитивную динамику развития.

А вот с промышленным PMI совсем беда. Он оказался ниже уровня в 50 пунктов, что свидетельствует о негативных тенденциях в промышленности. Естественно, участники рынка не могли спокойно пройти мимо этих цифр и стали активно продавливать рынок сразу же после их появления. К счастью, все же пока особого настроения «валить» рынок нет. Особенно в преддверии сегодняшней речи Председателя ФРС Джерома Пауэлла. Поэтому котировки достаточно быстро восстановились до нулевых отметок, но на большее сил у быков не хватило. Поэтому к середине торгового дня вся активность вообще сошла на нет и больше никто никаких попыток разогнать рынок в ту или иную сторону не предпринимал. Так что день завершился в принципе так, как и прогнозировали многие аналитики — вблизи нуля на фоне минимальных оборотов.

На отраслевом уровне тоже все без изменений — чуть выше спрос наблюдался в промышленном секторе, но все равно этот «повышенный спрос» привел к росту аж (!!!) в 0,4%. Собственно и поводом для роста как в промышленном секторе, так и индекса Dow Jones (DJIA-30) в целом стала одна единственная акция — акция авиастроительного гиганта Boeing (BA, +4,24%), которая мощно растет второй день подряд. Поводом для роста стала информация, что The U.S. Federal Aviation Administration ищет пилотов с опытом управления Boeing 737 Max для тестирования систем безопасности этих самолетов на симуляторе, которое должно начаться в самое ближайшее время. Ура, ура, ура! У 737 Max’a, судя во всему, все же есть шансы возобновить полеты уже в этом году.

Ну, а хуже всех вчера смотрелись акции медицинских компаний, занимающихся страховым обслуживанием населения. Весь этот сегмент окрасился вчера в ярко-красный цвет в связи с возможными большими расходами на медицинское облуживание и оказание медицинской помощи людям, пострадавшим от непогоды в ряде округов штата Айова.

Ожидания рынка 23 августа

Сегодня, несмотря на то, что это последний день недели и вроде бы все должны расслабиться и готовиться к выходным, будет весело и жарко. Забудьте о 4-х днях спокойных торгов и готовьтесь к буре. А вот будет ли эта буря действительно бурей или же просто превратится в маленький штормик мы узнаем после 17-00 мск, когда на симпозиуме в Джексон-Хоуле на встрече банкиров центральных банков начнет выступать Председатель ФРС Джером Пауэлл.

Вокруг этой речи уже возник нездоровый ажиотаж, и многие ждут от Пауэлла каких-то откровений, которые все расставят по своим местам. Но этого точно не будет и даже рассчитывать на это не стоит. И поэтому после речи Пауэлла участники рынка вновь начнут искать скрытые смыслы и разные намеки, и на основании этого предпринимать какие-то конкретные действия. Утешает только одно, зная обычное поведение Председателей ФРС и их умение не портить настроение участникам рынка, можно надеяться, что и Пауэлл сумеет «пройти между Сциллой и Харибдой» и ничего конкретного не пообещав, все же вдохновить участников рынка на новые подвиги. Ну хотя бы локальные… Ну хотя бы сегодня!

Глядя на результаты торгов по итогам первой половины дня, на это же самое надеются и многие участники рынка. По крайней мере, фьючерсы на основные американские индексы уверенно стоят в зеленой зоне и прибавляют к 13-00 мск от 0,3 до 0,5 процента к вчерашнему закрытию. Так что шансы на рост сегодня есть.

И на уровне отдельных акций есть тоже несколько интересных идей. Во-первых, сегодня ночью после окончания торгов отчитался Salesforce.com (CRM). И отчитался очень уверенно. Акции компании на пост-маркете взлетели более чем на 6%, и это явно еще не конец. Даже сегодня в ходе торгов акции CRM могут легко вырасти еще процентов на 5% и остановиться на уровне в районе 165$ (текущая цена — $158).

И во-вторых… еще одна идея, которая основана на слухах. Ну, а на чем же еще! По сообщению компании Mizuho Securities, в самое ближайшее время фармацевтический гигант Amgen (AMGN) может купить биотехнологическую компанию Alexion Pharmaceuticals (ALXN) за $200 за акцию, что еще вчера являлось 74-процентной премией к рынку. Однако вчера на торгах акции Alexion уже выросли более чем на 7%, и сегодня с утра рост продолжается. И все же текущая цена в 125 долларов за акцию еще очень далека до озвученной Mizuho цифры в 200 долларов, и в этом месте есть за что побороться. Единственно, все же надо помнить, что это пока слухи. А слухи ведь не всегда сбываются, правда?