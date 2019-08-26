Завершение предыдущей торговой недели на мировых фондовых площадках было по-настоящему негативным, инициатива вновь перешла на сторону продавцов. Причиной всему стало обострение взаимоотношений КНР и Китая.

Сначала появилась новость о том, что Китай планирует повысить пошлины на импорт американских товаров общим объемом в $75 млрд. Это вызвало резкое снижение мировых площадок и нашего рынка. Новые тарифные ставки, налагаемые на некоторые товары в США, будут варьироваться от 5% до 10% и вступят в силу 1 сентября и 15 декабря.

Затем появилось сообщение о том, что Дональд Трамп объявит об ответных мерах на введение Китаем новых пошлин на американские товары. В итоге было принято решение о повышении с сентября пошлин на товары из Китая объемом $300 млрд не на 10%, как было запланировано, а на 15%. Повышение на другую группу товаров объемом $250 млрд с октября также составит не 25%, а 30%.

При этом Трамп дал распоряжение крупным американским компаниям немедленно начать искать альтернативу Китаю. В частности, Трамп советует переводить производство в Америку.

Что касается симпозиума в Джексон-Хоуле, то на фоне перепалки США и КНР отошел на второй план и не играет большой роли. Какого-то конструктива от Джерома Пауэлла мы не услышали. В ходе выступления глава ФРС заявил, что регулятор внимательно следит за развитием событий в экономике и готов действовать должным образом. На этот раз Пауэлл не упомянул фразу о снижении ставок как «корректировке» в середине монетарного цикла. В принципе этого может означать большую готовность к уменьшению ставок на последующих заседаниях.

На фоне происходящих событий в пятницу американский рынок акций в лице индекса S&P 500 провалился на 2,6%. Фьючерсы на нефть Brent упали на 1% и сегодня их снижение продолжается. Складывается ситуация, когда все инвестиционное сообщество приходит к выводу о том, что ситуация выглядит необратимой и торгового перемирия между Вашингтоном и Пекином ожидать не приходится, так что разрастающийся протекционизм и дальше продолжит негативно сказываться на взаимных инвестициях, объемах мировой торговли и глобальных темпах роста экономики. Причем что самое важное, страдает экономика Китая, являющаяся основным локомотивом роста спроса в мире.

Риски продолжения снижения ключевых западных фондовых площадок сейчас очень высокие. Если в пятницу еще не все могли переварить обострение торговых взаимоотношений, то после выходных со старта новой недели многие крупные участники могут вновь переключиться в режим «Risk Off», закладывая в цену негативные последствия торговой войны.

По американскому индексу S&P 500 в ближайшие дни ожидаю продолжение снижения к новым локальным минимумам. Ближайшая область технической поддержки расположена около 2770 п., однако, на мой взгляд, эти рубежи могут быть спокойно пройдены. В таком случае спуск может продолжиться до 2690-2710 п.

Пока не вижу причин, чтобы оперативно выкупать просадку в целом по рынку США на весь объем. Наоборот, тактика хеджирования длинных позиций путем короткой продажи фьючерсов на американские индексы в текущей ситуации выглядит вполне логичной.

Плюс ко всему в фоновом режиме добавляются негативные новости о продолжении беспорядков в Гонконге (индекс Hang Seng теряет с утра более 3%), а также неопределенность по поводу потенциального Brexit без заключения сделки.

Что касается российского рынка акций, то не исключаю, что в ближайшей перспективе из-за ухудшения внешнего фона может произойти ситуация, когда дешевые активы в моменте становятся очень дешевыми. Главным образом под давлением могут оказаться топовые голубые фишки, например акции Сбербанка.

Если не последует какого-то резкого смягчения риторики со стороны КНР и США, то причин для смены пессимистичного взгляда на ближайшие перспективы пока нет. Негативное воздействие на российский рынок может происходить через спад на сырьевых площадках, в частности цены на нефть, несмотря на фундаментально низкие значения, могут упасть еще ниже. Локальный позитив от ускорения снижения количества активных буровых установок в США в моменте может не помочь. Это лишь среднесрочный фактор поддержки. По фьючерсам Brent с технической точки зрения ближайший сильный диапазон торможения расположен около $54-55, то есть еще примерно на 6-8% ниже текущих значений.

В это же время отметим, что сегодня с утра резко растет курс USD/CNY, ставший в последнее время популярным индикатором риска. Юань опустился к доллару до новых минимумов за последние 11 лет, теряя сегодня с утра еще около 0,7%. Это крайне негативный драйвер для цен на сырье. Остановить эту тенденцию при столь сложном геополитическом фоне в ближайшей перспективе будет непросто.

В качестве защитных инструментов выступают гособлигации развитых стран, отчасти на фоне роста ожидания коллективного смягчения денежно-кредитной политики всеми ключевыми центробанками. Например, доходность американских 30-летних Treasuries сегодня опустилась до минимума за всю историю наблюдений.

Другим защитным активом конечно же остается золото. Котировки драгоценного металла сегодня с утра растут на 0,9%, вернувшись к $1540. Потенциал для роста еще остается. Ближайшая целевая область расположена около $1560-1580. Соответственно положительную динамику сегодня ждем в акциях Полюса и Полиметалла, которые вновь могут переписать максимумы.

Среди корпоративных событий сегодня ожидается публикация отчетов за II квартал по МСФО у Детского Мира и М.Видео. Также состоится заседание совета директоров АЛРОСА, на котором будет обсуждаться вопрос дивидендов. Учитывая ранее вышедшую отчетность и действующую дивполитику, можно предположить, что выплаты будут примерно на уровне 3,9 руб. на акцию.

По индексу МосБиржи можно рассчитывать на повторный спуск к предыдущим минимумам около 2600-2620 п. Голубые фишки могут выглядеть хуже, чем второй/третий эшелон. Экспортерам может немного помогать рост USD/RUB, но избежать падения широким фронтом сегодня все-таки будет сложно. Активно выкупать рыночную просадку, пожалуй, пока не стоит. Необходимо дождаться пока инвесторы адаптируются к внешнему негативу или же улучшится фон (пока к этому нет предпосылок).

Вполне оправданным может быть временное хеджирование уже открытых длинных позиций путем продажи фьючерсов на индексы. Причем потенциал для снижения фьючерса на РТС выглядит более значительным за счет потенциальной слабости рубля. По паре USD/RUB нет никаких технических препятствий вплоть до 67-67,1. Однако в сложившихся условиях не исключаю пробоя наверх и этих рубежей на текущей неделе.

Помимо золотодобывающих компаний лучше рынка сегодня могут выглядеть привилегированные акции Сургутнефтегаза из-за слабости рубля, а также «префы» Ленэнерго на пятничном отчете по МСФО.

Таким образом, внешний фон сегодня с утра складывается негативный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются на отрицательной территории. В минусен фьючерсы на S&P 500 и нефть Brent.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет существенно ниже уровня закрытия пятницы.