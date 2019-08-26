Американские биржевые площадки в пятницу закрылись снижением на фоне нового витка торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 2,59%, закрывшись на отметке 2847,11 пункта, промышленный индекс Dow Jones упал на 2,37%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 3,15%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на девять базисных пунктов, до 1,52% годовых. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на три базисных пункта до —0,68% годовых.

В пятницу фьючерсные контракты на Brent и WTI теряли более 2,5% после заявлений Госсовета Китая о том, что Пекин с 1 сентября и 15 декабря вводит дополнительные тарифы на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Кроме того, власти Поднебесной анонсировали 5%-ный тариф на импорт нефти из США. Таким образом, на рынки в очередной раз вернулись опасения покупки Китаем иранской нефти в обход санкций Вашингтона, и в случае, если торговый конфликт между США и КНР выйдет на новый уровень, сценарий движения цены "черного золота" на юг, где следующей поддержкой будет отметка $55, снова станет актуальным.

Отметим, что противостояние двух экономических сверхдержав уже нанесло ущерб крупнейшим корпорациям по обе стороны океана, и если обмен ударами будет продолжаться, нервы глобальных инвесторов не выдержат, и мы увидим более масштабные распродажи на фондовых и сырьевых рынках. Однако, на мой взгляд, данный сценарий может реализоваться только после президентских выборов в США. На сегодняшнем этапе, несмотря на обострение отношений с Пекином, Дональд Трамп не будет доводить конфликт с Поднебесной до логического конца, ставя под удар американские биржевые площадки, так как ни один американский президент не переизбирался на падающем рынке.

Индекс МосБиржи на торгах в пятницу снизился на 0,54%, закрывшись на отметке 2660,74 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2660 и 2615 пунктов. Сопротивления по-прежнему находятся на уровнях 2680 и 2700 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 125500 и 123400, основное сопротивление – 128900 пунктов. Сейчас основной рубеж, отделяющий индекс МосБиржи от дальнейшего падения, находится на уровне 2600 пунктов. И если негативные настроения на внешних рынках усилятся, рублевый индикатор продолжит снижение в район 2550 пунктов.

Российская валюта завершила неделю на отметке 65,98 руб./, потеряв 0,59% по отношению к американскому доллару. В текущей ситуации, исходя из непростой ситуации, сложившейся в последнее время на внешних финансовых площадках, в среднесрочной перспективе российская валюта будет находиться в диапазоне 65-67 по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 65,50 и 65,20, сопротивления расположены на уровнях 66,20 и 66,60.