Ориентир по индексу Мосбиржи - диапазон 2640-2675 пунктов
Российский рынок акций в пятницу снизился в рамках тенденции американских бирж. Выступление Джерома Пауэлла, в целом, не поддержало прогнозы длительного цикла снижения ставок ФРС. Оно свидетельствует об уверенности властей США в позитивных среднесрочных перспективах своей экономики, в том числе в сфере противодействия рискам инфляции. Это работает на повышение требуемой доходности вложений на рынке в среднесрочном периоде, позитивно для инвестиций в «риск».
Чистая прибыль ФСК ЕЭС (-0,94%) в первом полугодии 2019 года составила 50,7 млрд руб. Возможным представляется существенное превышение данным показателем среднего рыночного прогноза на 2019 год, составляющего 76,8 млрд руб. Необходимость существенных инвестиций в модернизацию энергетической отрасли остается негативным фактором, тем не менее, учитывая данные мультипликаторов и дивидендную политику компании, её акции представляются по-прежнему привлекательными для инвестиций.
Чистая прибыль Московской биржи (+0,92%) по МСФО во втором квартале составила 5,9 млрд руб. против 5,24-5,67 млрд руб. согласно прогнозам рынка. Динамика этого показателя не свидетельствует об ускорении прироста чистой прибыли Мосбиржи в 2019 году. На фоне информации о приостановке биржей операций на зерновом рынке, позитивная реакция на отчетность Мосбиржи выглядит неустойчивой.
Ожидаем снижения в пределах 0,5%. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2640-2675 пп., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 64,95-67,20.
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