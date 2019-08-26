В начале новой недели перед открытием российского рынка формируется умеренно негативный внешний фон. Буквально за несколько дней торговые отношения США и Китая заметно ухудшились, поставив под удар перспективы собственных экономик, а также мировых рынков. В пятницу Китай закономерно сообщил о введении ответных пошлин на тарифы США, которые вступят в силу 1 сентября, чтобы частично сбалансировать таможенные расходы. Под ограничения попадает продукция примерно на $75 млрд., однако на это ожидаемое действие последовал быстрый и болезненный ответ. Вместо предполагаемых США пошлин в 10% и 25% будут введены тарифы в 15% и 30% соответственно на товары объемом $300 млрд и $250 млрд. Это сопровождается гневной реакцией Трампа, который готов продолжить давление.

В частности, американским компаниям был дан сигнал без промедления начать искать новые рынки вместо Китая – речь идет про перенос производства, которое по замыслу Белого Дома должно находиться в США. Позже министр финансов Мнучин не исключил введения режима чрезвычайного положения для ускорения этого процесса. Нужно ли говорить, что все последние решения весьма негативны для мировых экономик и компаний, что найдет прямое отражение в динамике рынков.

В ходе азиатской сессии индексы Китая, Японии и нефть теряют позиции, европейские и американские инвесторы, вероятно, продолжат череду распродаж. Германия уже сейчас очень близка к рецессии – ее ожидают в 3 кв. 2019, во 2 кв. 2019 также было символическое падение на 0.1%, по итогам всего года ожидается околонулевая динамика. В ходе встречи G7 замедление экономик стало одним из главных вопросов – это беспокоит всех. Единственным положительным моментом можно считать договоренность по торговле между США и Японией, сделка может быть заключена в сентябре. Глава ФРС Пауэлл в пятницу сообщил, что ведомство обладает инструментами для поддержки в случае замедления мировой экономики, однако, как и ожидалось нами, не гарантировал снижение ставки в 2019.

Давление на нефть усилится после эскалации торгового конфликта, Brent способен уйти до $57 за баррель в начале недели на беспокойствах за будущий спрос. Корреляция нефти и рубля в последнее время стала сильнее, поэтому и рубль рискует потерять позиции. Дополнительно повлияет на это снижение других валют развивающихся рынков во главе с юанем. Индексам РФ будет непросто удержать текущие позиции. На эту неделю приходится пик отчетов за 1П 2019, что может помочь, однако пока даже сильные результаты лидеров не могли обеспечить возвращение покупателей из-за конъюнктуры рынка РФ.