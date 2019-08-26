Торговые противоречия вновь давят на рисковые активы
Конец прошлой торговой недели был отмечен новым витком обострения торговых противоречий между ведущими экономиками мира. Китайские власти после продолжительной паузы все же ответили на обещание Д.Трампа ввести новые ограничения своими импортными пошлинами в 5-10% на американские поставки дополнительным объемом в 75 млрд долл. В ответ на это американская сторона увеличила размер как уже введенных, так и только анонсированных пошлин, на 5% (с 25% до 30% для первых и с 10% до 15% для второй группы).
Новые торговые ограничения оказали заметное давление на рисковые активы на глобальных рынках. Американские фондовые индексы в пятницу потеряли 2,4-3%, сегодня в Азии все основные индексы региона находятся на отрицательной территории, курс китайского юаня упал до новых минимумов (пара доллар/юань приближается к отметке в 7,15 юан/долл.). Премьер-министр Китая Лю Хе попытался несколько успокоить инвесторов, заявив, что от торговой войны не выигрывает ни одна из сторон, и, что «Китай желает разрешить торговый диспут с помощью консультаций и сотрудничества со спокойным отношением», но подобные заявления пока не находят весомого отражения в динамике рынков.
Ухудшение аппетита к риску на глобальных рынках проводит к росту спроса на защитные активы (доходность десятилетних treasuries опустилась ниже 1,5%) и увеличения вероятности более ощутимого снижения ставки Федрезервом – согласно фьючерсам на ставку, вероятность ее снижения на сентябрьском заседании сразу на 50 пунктов увеличилась с практически нулевого уровня до 30%. В контексте этого выделим и заявления главы американского регулятора Дж.Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, заявившего, что с момента июльского заседания торговые риски выросли, а глобальная экономика еще больше замедлилась, и не повторившего идею того, что понижение ставки в июле рассматривается как корректировка в середине цикла нормализации монетарной политики.
Российский фондовый рынок завершил пятничные торги умеренным снижением на 0,5% по индексу Мосбиржи. Учитывая явно негативный внешний фон сегодня ожидаем возврата индекса в диапазон 2600-2650 пунктов. Из корпоративных событий сегодня выделим публикацию отчетности по МСФО за второй квартал от Детского Мира и М.Видео.
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