Китай анонсировал дополнительные тарифы на 75 млрд долл. товаров из США. С 1 сентября под барьер в 10% попадут соевые бобы, а с 15 декабря в 5% – свинина, говядина и этанол. Даты введения китайских тарифов чётко совпадают с датами вступления в силу ранее озвученных ограничений со стороны США. КНР также вернёт ранее отложенные тарифы в 25% на автомобили и в 5% на запчасти из Америки. Достанется не только Ford и Tesla, но и немецким концернам BMW и Daimler, которые производят ряд моделей именно в Штатах.

Спустя буквально полтора часа в своей речи на симпозиуме Джером Пауэлл вернулся на позицию «ждать и смотреть», подразумевая, что «перспективы экономики США остаются благоприятными с начала года», регулятор внимательно мониторит риски, но понижения ставки не требуется.

За это время Дональд Трамп переосмыслил произошедшее, обвинил ФРС в бездействии и собрал совещание по поводу введения ответных мер против КНР. Через твиттер он сообщил, что с 1 октября Соединённые Штаты повышают тарифы на 250 млрд долл. китайских товаров с 25% до 30%, а с 1 сентября оставшиеся 300 млрд долл. попадут под барьер в 15% (вместо прежних 10%). Президент призвал американские компании уходить из Китая, искать новые рынки сбыта и даже запретить провоз в Америку китайского анальгетика фентанила.

Фондовые индексы отреагировали мгновенно, по итогам дня потеряв в пределах 3%. Все сектора S&P 500 закрылись в минусе. Уход от риска был повсеместный: росли бонды надёжных эмитентов, золото, франк и японская иена.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), инвесторы наращивают длинные позиции по защитным активам – иене и золоту.

На целый процент упал, но потом немного восстановился индекс доллара DXY (сейчас 97,7). Юань опустился до 7,1 единиц за доллар, хотя ещё в начале августа много шума наделал переход юаня через важный уровень 7 к 1. Ослабление юаня традиционно плохо сказывалось на S&P 500.

Вокруг США и КНР растёт снежный ком санкций и взаимных обвинений, шанс на разрешение конфликта становится призрачным. Скоро последуют понижения прогнозов по глобальному росту, ухудшение сценариев торговой войны, даунгрейд акций и другие предостережения.