Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с существенным понижением — около 0.5%, в районе 2645-2650 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2640, 2630 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2660, 2670 п.

В первые минуты торгов локальный рынок акций отыграет сильное ухудшение внешнего фона, наметившееся еще в пятницу и получившее продолжение сегодня утром. Позднее индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации вблизи уровня открытия.

Во второй половине дня участники локальных торгов будут ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и контрактов на фондовые индексы США. Косвенное влияние на ход торгов в России может оказать публикация июльской статистики по изменению количества заказов на товары длительного пользования в США (15.30 МСК).

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.54%) и РТС (-1.11%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Внутри дня они несколько раз меняли направление движения. И все же под закрытие основных торгов на локальном рынке акций возобладал негатив.

Этому способствовала продолжившаяся эскалация торгового конфликта между США и Китаем. Очередной ход в указанной затянувшейся партии сделала КНР. Она объявила о введении дополнительных импортных таможенных пошлин на товары из США на сумму около $75 млрд в год. Президент Соединенных Штатов немедленно пообещал ответные меры. Однако уже в субботу он заявил о том, что открыт к переговорам с Пекином. В целом обе стороны торговой войны изображают «хорошую мину при плохой игре». Они периодически делают обнадеживающие заявления по поводу прогресса в переговорах. Однако многие факты говорят об обратном.

Еще одним важным событием дня стало выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле. Впрочем, он сделал весьма сдержанное заявление о том, что ФРС будет действовать «должным образом» с целью поддержки экономического роста, сильного рынка труда и инфляции на уровне около 2%.

Стоит обратить внимание на то, что в пятницу вечером фьючерсы на нефть сорта Brent вновь прочно закрепились ниже ближайшего значимого ценового уровня $60 за баррель. Это можно трактовать как неблагоприятный сигнал для локального рынка акций. Кроме того, сегодня вступает в силу недавно объявленный пакет санкций против РФ со стороны США. С учетом указанных факторов локальный рынок акций имеет серьезные предпосылки для негативного открытия.

К завершению пятничной вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние бэквордации величиной в 6.5 п. или около 0.5% по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного рынка несколько ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне заметного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек заметно слабее рынка торговались акции Лукойл (LKOH RM, —1.73%). Это было обусловлено по большей части техническими факторами. Указанные бумаги корректировались вниз после недавнего взлета, связанного с подведением итогов сбора заявок на выкуп по цене 5450 руб. в рамках публичной оферты. Оборотной стороной предстоящего погашения выкупленных акций станет сокращение их веса в ряде фондовых индексов. Это, в свою очередь, вызовет некоторый отток средств из этих бумаг со стороны индексных фондов.

Акции ВТБ (VTBR RM, —1.21%) подверглись усиленным распродажам на фоне ухудшения рекомендации по ним с «держать» до «продавать» со стороны одного из крупнейших североамериканских инвестиционных банков. В пятницу эти бумаги нашли поддержку около отметки 0.038 руб. Вероятная просадка ниже указанного уровня по итогам дня сформирует сигнал на закрытие «длинных» позиций.

Акции МосБиржа (MOEX RM, +0.92%) подорожали против падающего рынка на фоне публикации квартальных финансовых результатов эмитента по МСФО. Чистая прибыль организатора торгов по итогам 2 квартала увеличилась на 21.3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 90.7% в сравнении с 1 кварталом 2019 года. С технической точки зрения акции МосБиржа движутся в средней части двухмесячного диапазона 88-97 руб. Среднесрочная техническая картина в них пока выглядит нейтральной.

Заметным событием во втором эшелоне стала резкая активизация покупок в бумагах Мечел-ао (MTLR RM, +5.93%), Мечел-ап (MTLRP RM, +3.46%). Стимулом для этого послужило сообщение о том, что компания «А-Проперти» подала в ФАС ходатайство о покупке 49% в Эльгинском угольном проекте у Газпромбанка. Даже в случае если подобная сделка состоится, контроль над указанным проектом останется у «Мечела». Однако продажа столь крупной доли стороннему инвестору не отвечает стратегическим интересам основного акционера. Указанная ситуация осложняется высокой долговой нагрузкой «Мечела». И все же в самом лучшем случае новые партнеры смогут успешно продолжить развитие столь крупного и перспективного проекта.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сильное падение стоимости в пределах 0.5-0.7%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.9%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.9%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite потерял 0.9%. Японский Nikkei225 просел на 2.0%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с существенной просадкой.