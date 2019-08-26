Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи поднялся с 2615,20 п. до 2660,74 п., а РТС — с 1239,81 п. до 1268,45 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,109 до $1,146. Пара USD-RUB упала с 66,52 до 65,99, а EUR-RUB с 73,76 до 73,51. Нефть Brent подешевела с $58,64 до $59,34. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 2888,68 п. до 2847,11 п.

Рынки остаются заложниками торговой политики США. Концовка прошлой недели прошла под знаком новостей из Китая, где огласили ответные меры на американские пошлины. Пекин обложит тарифами $75 млрд экспорта США в КНР с 1 сентября и 15 декабря. В ответ на это Д. Трамп сообщил в своём твиттере о том, что он приказывает американским компаниям искать альтернативу Китаю. Он также обрушился с критикой в адрес председателя ФРС Дж. Пауэлла, который, по его словам, произнёс недостаточно «голубиную» речь на симпозиуме в Джексон-Хоул. В итоге, он назвал его «врагом». Сам же Дж. Пауэлл был весьма осторожен в оценках и выражениях, хотя и допустил возможность изменения денежной политики при необходимости. Глава США не успокоился и решил с 1 октября добавить ещё 5% пошлин на китайский экспорт с 1 октября. Таким образом, товары на $250 млрд, которые подпадали под пошлины в 25%, будут облагаться пошлинами в 30%. Лидеры бизнес-сообщества США уже высказали свои протесты, загоняя Д. Трампа в ещё большую изоляцию. Меж тем до следующих президентских выборов в США остаётся немногим более 14 месяцев, за которые американская экономика может свалиться в рецессию, что ухудшит перспективы Д. Трампа на переизбрание. Всё это может случиться, а понять конкретные сроки наступления нам поможет статистика.

Понедельник будет выходным в Великобритании и Украине. Утром выйдут данные по экспорту и импорту в Новой Зеландии, промышленному производству в Сингапуре, а также индекс опережающих экономических индикаторов Японии. В Германии опубликуют свежие индексы деловых ожиданий, текущей ситуации и делового климата IFO. В США появится статистика заказов на товары длительного пользования за июль. В России ожидается отчёт «Детского мира» по МСФО и рекомендации совета директоров «АЛРОСА» по дивидендам.

Китай во вторник сообщит динамику прибыли промышленных предприятий. Германия уточнит ВВП за II квартал, но, вероятно, оценка спада на 0,1% по сравнению с первыми тремя месяцами сохранится. В США в этот день выходят индексы цен на жильё. Далее индекс потребительского доверия от Conference Board. Завершит день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. В России ожидаются отчёты по МСФО от банка «Санкт-Петербург», «Акрон», Polymetal. Советы директоров «ФосАгро» и «Распадской» обсудят дивиденды.

Германия в среду публикует индекс потребительского климата Jfk. В США Минэнерго сообщит о динамике запасов нефти и нефтепродуктов. В России отчёты по МСФО опубликуют «ЛУКОЙЛ», «ПИК», «Лента».

В четверг в Японии выйдет индекс доверия домашних хозяйств. Франция уточнит ВВП за II квартал. Германия опубликует статистику по рынку труда. Ожидается, что безработица останется на уровне 5%. Далее в еврозоне выйдут отчёты по потребительскому и деловому доверию, деловым ожиданиям и деловому климату. В США, кроме отчёта по первичным обращениям за пособием по безработице, появится новая оценка ВВП за II квартал. Позднее будет опубликована статистика незавершённых продаж на рынке жилья. В России отчёты по МСФО ожидаются от «Аэрофлот», АФК «Система», «Россети», «Ленэнерго», «ФСК ЕЭС», «Русгидро».

В пятницу Япония сообщит свежие данные по рынку труда. Ожидается, что безработица повысится до 2,4% в июле по сравнению с 2,3% в июне. В Австралии опубликуют статистику продаж нового жилья, разрешений на строительство. Далее германские розничные продажи. В еврозоне выйдет оценка инфляции, которая может сохранить темпы роста на уровне 1% в августе. Безработица в еврозоне также могла остаться на уровне 7,5% в июле. В США ожидается статистика цен личного потребления. Далее Чикагский PMI, а также индекс потребительского доверия от Университета Мичигана за август. Закроет неделю отчёт Baker Hughes по активным буровым.

Обострение торговой войны не оставило иных вариантов для азиатских рынков. Вместе с падением индексов золото обновило максимумы за шесть лет, а юань — минимумы за 11 лет. Ситуация в Гонконге осложняется очередными столкновениями митингующих с полицией в минувшие выходные. Ориентировочный курс юаня был снижен Народным банком до 7,0570 за доллар. Иена в моменте укреплялась до 104,45, что говорит о крайне низких аппетитах к риску. К 8:40 мск Nikkei 225 — 20248,93 п. (-2,23%), Hang Seng — 25400,41 п. (-2,98%), Shanghai Composite — 2862,95 п. (-1,19%).

За прошлую неделю американские нефтяники сократили число активных нефтяных буровых на 16 штук до 754 единиц по сравнению с 860 единиц год назад. Однако позитивный сигнал для котировок был полностью перекрыт очередным витком эскалации торгового конфликта. В рамках G7 Д. Трамп посетовал, что мог бы повысить тарифы ещё больше, объявив торговые отношения с КНР чрезвычайным положением. На рынках чрезвычайная ситуация уже существует. Вновь появились предсказания о том, что американский доллар может быть девальвирован, если КНР начнёт сбрасывать казначейские обязательства и откажется от их покупки в будущем. Естественно, что такие разговоры побуждают инвестировать активней в золото. Резервы крупнейшего биржевого золотого фонда SPDR Gold Trust увеличились за неделю с 843,41 тонн до 859,83 тонн. К 9:00 мск Brent — $58,24 (-0,95%), WTI — $53,56 (-1,13%), золото — $1552,7 (+0,98%), медь — $5533,62 (-0,79%), никель — $15670 (+0,06%).

Индекс доллара подрастал на 0,02% до 97,66 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала ниже 1,46%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,114 (-0,01%), GBP-USD — $1,226 (-0,15%), USD-JPY – 105,24 (-0,14%).

Внешний фон перед стартом торгов в РФ негативный. Отечественный рынок стартует в минусе, а рубль вновь может ослабнуть, хотя сама торговая война создаёт дополнительные возможности экспорта российских товаров как в Китай, так и в США. Второй пакет ограничений для РФ по делу Скрипалей какого-либо влияния на отечественные активы уже не окажет, так как его содержание уже было отыграно рынком в период публикации. Более существенным будет то, что общая ситуация на рынках, сравнимая с паникой, будет давить на все рискованные активы, а вместе с ними и на российские акции и рубль. К слову говоря, на неделе, завершившейся 21 августа, фонды, которые инвестируют только в российские активы, зафиксировали отток средств в размере $330 млн по сравнению с $50 млн неделей ранее. Скорее всего, данная тенденция сохранится и на текущей неделе, хотя отечественный рынок может оказаться более устойчивым к внешним шокам.