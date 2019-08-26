Торговая активность в пятницу резко снизилась: оборот сделок с ОФЗ на Московской бирже составил всего 11 млрд руб. – менее половины среднего значения за последний месяц. На фоне ослабления рубля большинство выпусков в дальнем и среднем сегментах кривой завершили день выше в доходности на 2–3 бп. Слабее других выглядели бумаг сроком обращения 7–9 лет – в их случае рост доходностей составил 4 бп. При этом в этом же сегменте был зафиксирован и самый большой оборот: объем сделок в ОФЗ-26226 (YTM 7,16%, +4 бп) составил 4 млрд руб. Между тем ближний конец кривой сместился вниз на 1–4 бп. В результате спред между 2- и 10-летними бумагами, по нашим оценкам, расширился на 2 бп, до 36 бп. Линкер ОФЗ-52002 (YTM 3,50%) вырос в доходности на 3 бп. Длинные локальные выпуски других развивающихся стран также завершили сессию в отрицательной зоне. 10-летние облигации ЮАР, Колумбии, Венгрии и Бразилии прибавили в доходности 2–4 бп.

За прошлую неделю вся российская кривая сместилась вниз в среднем на 10 бп, в результате чего доходность 10-летних ОФЗ почти достигла уровней начала апреля 2018 г. Учитывая произошедшую в пятницу эскалацию американо-китайского торгового конфликта, мы не удивимся, если в начале этой недели увидим некоторую фиксацию прибыли. Мы полагаем, что от того, насколько сильно валюты развивающихся стран отреагируют на новый виток торгового конфликта, в значительной степени будет зависеть и то, как в ближайшей перспективе будет вести себя рынок ОФЗ. На наш взгляд, если волатильность в рубле в ближайшие недели останется высокой, Банк России вполне может отложить следующее снижение ключевой ставки по крайней мере до декабря. С начала августа рубль пока ослаб примерно на 3%, что меньше, чем во время похожих эпизодов усиления волатильности, имевших место в декабре, августе и апреле 2018 г. В декабре 2018 г. рубль ослаб на 3,5% м/м, в августе 2018 г. – на 7% м/м, в апреле 2018 г. – примерно на 10% м/м. Инфляция в России продолжает снижаться и отставать от прогнозов Банка России. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что вероятность снижения ключевой ставки Банком России в сентябре превышает 50%.

В среднесрочной перспективе мы отдает предпочтение 5–7-летним ОФЗ. Наша модель кривой ОФЗ указывает на то, что на горизонте 1 года потенциал снижения доходностей этих бумаг выше, чем долгосрочных. Наш фаворит – ОФЗ-26226 (YTM 7,16%), который остается одним из самых дешевых выпусков среди среднесрочных бумаг и в настоящий момент предлагает премию по доходности в 2 бп к кривой.