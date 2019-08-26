На прошедшей неделе главное ожидание было связано с выступлением главы ФРС. Рынки надеялись прояснения позиции американского ЦБ как по дальнейшему развитию монетарной политики, так в оценках ФРС ситуации в экономике США и торговой сфере. Пауэлл пообещал, что руководство ФРС "примет необходимые меры для поддержания экономического роста". В условиях ожиданий скорой рецессии это высказывание можно воспринимать как указание на готовность осуществить очередное снижение ставки. (Правда, начало цикла снижения ставок пока не артикулировано, поскольку, по их мнению, еще нет признаков замедления экономики США). Однако рынок не смог показать выраженной позитивной реакции на смягчающуюся позицию ФРС.

Дело в том, что к концу недели все было заслонено новым обострением торговых отношений США и Китая. В пятницу фондовый рынок США рухнул после того, как стало известно, что Китай объявил об ответных мерах в отношении США, сообщив о намерении применить импортные пошлины на товарооборот в $75 млрд. На что последовала эмоциональная реакция Трампа: "Китай на протяжении многих лет грабил Америку … необходимо, чтобы американские компании немедленно начали поиск альтернатив Китаю, включая возвращение производства и выпуск продукции в США". Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25, а 30 процентов. Столь резкое обострение торговой войны крупнейших экономик существенно повышает глобальные неопределенности.

В выступлении главы ФРС Пауэлла в Джексон Хоуле одним из основных моментов было негативное влияние торговой неопределенности на американскую экономику. А вот сделанный им акцент на будущем поддержании экономики показался рынкам не очень выраженным. Глава ФРС Пауэлл признал, что проведение монетарной политики для ФРС в условиях торгового конфликта является "новым вызовом" для регулятора. По его словам, "за последнее время не было прецедентов по принятию ответных мер [со стороны ФРС] в подобной ситуации". Но, возможно это тот случай когда, чем сложнее задача, тем проще ее не решать. Трамп же обвинил ФРС в бездействии и отсутствии координации действий с планами Белого дома, назвав в качестве главных негативных факторов для экономики США сильный доллар и слабый ФРС заявив, что справится с обеими проблемами. Более того им был задан риторический, но очень воинственный вопрос: "кто наш больший враг – Джером Пауэлл или председатель Си?".

Резкая критика Трампом главы ФРС стала важнейшим дестабилизирующим рынки фактором. Фондовый рынок США в пятницу показал существенный провал, сильно просел доллар. Неудивительно, что в складывающихся условиях и цены на нефть остаются слабыми. Даже произошедшее снижение доллара не спасла ситуации для цен нефти. Растущие опасения приближающейся мировой рецессии, которая может сильно затормозить рост спроса на нефть, а также скорое окончание автомобильного сезона в северном полушарии остаются важными сдерживающими факторами для роста цен нефти. (Напомним, что уже с сентября запасы в США обычно начинают сезонное подрастание).

Но на прошедшей неделе данные о запасах нефти пока показали снижение, что было легким позитивом для нефтяных быков. Еще более позитивными были данные о резком снижении буровой активности (до 754 активных нефтяных вышек против 770 неделей ранее). Остающийся неурегулированным вопрос с иранской ядерной программой, а также приближающийся сезон ураганов в Мексиканском заливе помогут ценам нефти чувствовать себя увереннее. Однако ураганы торговых войн, которые стимулируют страхи замедления мировой экономики, на данном этапе сильно перевешивают любой позитив и могут утянуть цены вниз. После событий прошлой недели, рынки, включая нефтяной, в ближайшие дни в первую очередь будут следить за новостями с основного американо-китайского фронта торговых войн.