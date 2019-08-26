В среду 28 августа ЛУКОЙЛ опубликует финансовую отчетность за 2К19. Наш прогноз выручки — 1 844 млрд руб. (на уровне 1К19, —10% г/г), EBITDA — 285 млрд руб. (-4% кв/кв, —3% г/г), чистой прибыли — 144 млрд руб. (-4% кв/кв, —14% г/г).

Выручку поддержат улучшение рыночной конъюнктуры во 2К19 (в рублевом выражении котировки Urals укрепились на 6% кв/кв) и некоторое повышение совокупной добычи нефти (+0.6% кв/кв в России в терминах миллионов тонн). Однако на рентабельности скажется снижение добычи газа в Узбекистане вследствие ремонтных работ и сокращение объемов переработки в России из-за их уменьшения на Пермском НПЗ, лучшем перерабатывающем активе ЛУКОЙЛа. По нашей оценке, в сочетании с повышением ставок по НДПИ и более высокими экспортными пошлинами это должно обусловить сокращение рентабельности EBITDA на 1 пп с уровня 1К19 (до 15%), что, в свою очередь, окажет давление на прибыль, наряду с сокращением доходов по курсовым разницам кв/кв.

Телеконференция назначена на четверг 29 августа в 16:00 по московскому времени (14:00 по лондонскому). Основное внимание будет сосредоточено на программе обратного выкупа акций. Компания завершила объявленную в августе 2018 программу объемом $3.0 млрд (выкуплено приблизительно 5% выпущенных акций) и объявила результаты публичной оферты. По нашим оценкам, они подразумевают затраты в размере $1.6 млрд на выкуп акций у акционеров, помимо дочерней компании ЛУКОЙЛа. Мы полагаем, что следующий выкуп акций может быть скорректирован на эту сумму (против нашей предыдущей оценки в $3.0 млрд).



